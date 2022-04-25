吸引资本投入农产品加工业

据《人民报》，以提高农产品价值、发展可持续农业产业和助力减轻季节性压力为目标，山罗省和奠边省已经和正在实施了许多吸引投资和发展农产品加工与保管的项目和计划。值得一提的是，吸引企业投入建设农产品加工领域的工厂和工业园区相当有效。

凭借在土地和气候方面上的优势和潜力，山罗和奠边两省已经和正在专注于朝着增加附加值和可持续发展的方向对农业部门结构进行重组，决心跃居成为西北地区应用高科技发展中心和农产品加工中心。为实现这一目标，除准备人力、土地和机制外，各省正在推进农产品加工业招商引资工作。

投资商的机会

山罗省是自然面积排全国第三，在北部中游山区排名第一的省份，其中近30%的农业面积有高肥力，拥有木洲和纳产两个高原以及在山罗水电与和平水电库区面积为4万公顷，有利于水产养殖发展。热带气候多雨，适宜农业发展，尤其是果树和工业作物。自1958年以来，山罗省的许多林场农场已经形成并蓬勃发展，其中有木洲农场以奶牛饲养和奶制品生产的模式发展并取得成功，种植茶叶、 甘蔗、玉米等的苏校农场（梅山县）。该地区农林场的农业生产模式已扩散朝着商品生产，加大联营、对接力度，在农产品生产、保管及加工中应用科学技术等方向进行农业生产的思维。

山罗省人民委员会副主席阮成功透露，为促进农产品加工业发展，山罗省党委发布了关于2021-2025年和2030年愿景发展农产品加工业的第06-NQ/TU号决议。其目标是力争招商引资，建成投产至少9家大型农产品加工厂；对50%以上的现有农产品加工企业进行升级改造、扩大规模、更新技术和机械设备。在各县市形成至少与原料区相适应的规模的农产品加工、包装、保管单位。

和山罗省一样，奠边省土地辽阔，在自然资源、矿产、土壤、气候、地形、水文等方面上具有优势等，是发展经济作物和果树、水稻种植、采矿、水力发电的有利条件。奠边省人民委员会副主席卢文进分享说，根据各地区的潜力和优势，奠边省规划了3个经济区，包括279国道动力经济轴带、陀江生态经济轴带和南坡-孟涅经济轴带。地区规划帮助奠边吸引了投资者投入农产品加工业，有效发展澳洲坚果、咖啡、橡胶、橙子、百香果、芒果等农作物。

落实越共奠边省第十四次代表大会决议，该省人委会颁布了两项计划，四项提案。即农业结构重组计划和新农村建设发展计划；畜牧发展提案、果树发展提案、林业发展提案、OCOP产品发展提案。各项提案的实施和批准将是奠边省未来5年招商引资发展农林特别是农产品加工业的一个非常基本的方向。

在山罗省，为实现农业突破，2016-2020年，山罗省省委、省委常委会颁布了关于领导指导促进农业和农产品加工的方向的五项决议、结论和通报。山罗省人民议会就支持农业和农村发展的政策颁布了3项决议。

凭着正确和具针对性的政策、整个政治体系的参与、人民的共识和支持下，山罗、奠边两省改造和新种植了数十万公顷的果树，为西北地区各省跃居成为全国大规模水果种植区贡献力量。其中龙眼、李子、芒果、阿拉比卡咖啡、木薯、甘蔗、鲜芽茶等部分农业原料产区在产量和质量上均跃居全国前列。

西北地区的亮点

在山罗省和奠边省，有许多农产品加工单位和工厂，其中有服务于出口的茶叶、糖、木薯淀粉、牛奶、丝绸加工等，百香果初加工和加工、橡胶加工、蔬菜和水果加工和生咖啡加工等单位和工厂。山罗和奠边的许多农产品基本上100%的产量获得加工 ，如牛奶、咖啡、甘蔗、大米、茶、木薯和30%的新鲜水果产品获得加工。例如，山罗有500多家加工农产品的单位和工厂，其中出口茶叶、糖、木薯淀粉、生咖啡、百香果等产品的农产品加单位和工厂有50多家。

山罗省已吸引企业在木洲、云湖和梅山县投入百香果、蔬果加工工厂。为创造有利的经营条件，山罗省颁布了决定，支持和鼓励合作社、组织和个人发展水果产品的初加工和加工模式，以增加储存、保存时间，提升增加产品价值及降低鲜果消费压力。

落实越共山罗和奠边两省代表大会关于加强招商引资的决议，两省计划投资厅、农业农村发展厅和各县主动建言献策成功举办投资促进会议，为打造西北地区加工业发展的亮点做出了贡献。奠边省计划投资厅厅长阮飞河说，通过出台多项机制，采取同步措施，奠边省营商环境持续向好。2016-2020年，奠边批准投资主张并向95个项目颁发投资证书，总注册投资资本超过14万亿越南盾。2021年，奠边已向17个项目颁发投资许可证并作出投资主张的决定，其中有许多农林加工业和加工业项目，建成投产项目6个。

关于上述问题，山罗省工贸厅副厅长阮廷峰表示：2022年3月23日，山罗省人民委员会制定并发布了第90/KH-UBND号计划，以落实2022年越共山罗省省委的第6号决议，其中有11项核心任务，并向各部门、厅局、单位、县市部署具体任务，着力对加工业发展，结合工业区、工业园区发展方案进行规划。

山罗、奠边两省近段时间在吸引资金投入农产品加工业中同步且有效采取各项措施已经和正在发挥西北地区突出优势，为人民创造生计、增加收入。其中吸引企业投资加工业项目有望创造突破，将山罗省和奠边省打造成西北农产品加工中心，同时促进西北地区各省的农业产业朝着规模化、高科技化方向发展。（完）