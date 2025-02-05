吸引外资投入高科技和可持续发展

据《越南之声》，去年，越南引进外国直接投资382.3亿美元，是全球引进外资最多的15个发展中国家之一。值得注意的是，流入科技领域的外国直接投资不断增加，肯定了越南引进新的优质外资方向的正确。

去年底，全球最大的半导体芯片设计制造公司——美国英伟达董事长黄仁勋到越南签署在越南建立人工智能（AI）研发中心和人工智能数据中心的合作协议，使越南成为全球科技界关注的焦点。



黄仁勋在越南发表讲话时强调： “我认为，越南父母对孩子要求很高，期望也很高，这也是为什么越南年轻人在科学、技术、工程、数学学习方面非常优秀，这也是为什么越南软件界，以及越南的软件出口如此庞大和影响深远的原因所在。”



越南计划投资部副部长陈国芳表示，美国英伟达在越南建立该公司重要基地一事标志着越南在引进高科技领域外商直接投资（FDI）方面的转折点，体现了国际投资者因越南近年来引进外资条件不断改善而产生信心上的积极和具体变化。



陈国芳表示：“在人力资源方面，我们已经做好了准备。计划投资部还承担着培训高科技和半导体领域5万名工程师和高素质工人的任务。参与供应链和生产链将提高越南在国际舞台上的地位，这是参与经济和生产经营链的基本前提。”



据计划投资部统计，2019年越南引进外资382.3亿美元，是全球引进外资最多的15个发展中国家之一。实际使用外资253.5亿美元，增长9.4%，创历史新高；去年国家品牌价值达到5070亿美元，位居世界第32位，比2023年上升1位。值得注意的是，不少高附加值产品生产项目也获得了新投资和增资。



国家创新中心 (NIC) 主任武国辉在对即将到来的趋势作出评估时表示，今后几年，流入越南的外国直接投资将受到越来越严格的筛选，优先考虑高科技和源头技术，并对国内产业具有溢出效应的外国直接投资项目。为了推动这一趋势，国家创新中心制定了许多关于发展人力资源和建设高科技生态系统的重大战略。



武国辉说：“我们正在建立一个生态系统中的大型合作伙伴体系，其中包括许多国内外企业和公司，许多投资基金，支持创新和创造力的组织。国家管理机关体系。所有这些都连接到一个创新生态系统中，创造有效的合作和技术，促进与重点领域以及第四次工业革命有关的新产品的商业化。”



专家表示，这不仅是资金数量的增长，更重要的是越南外国投资资源发生了重大转移。这些都是高科技和源头技术领域，将逐步使越南在新的发展阶段迈向全球价值链的更高水平。（完）