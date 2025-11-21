新闻
向遭受洪涝灾害的中部及西原地区捐赠超过1126亿越盾
截至目前，洪涝灾害造成数十人死亡和失踪，超过5.2万间房屋被淹，167间房屋损坏，超过1.3万公顷农作物和2000多公顷多年生作物被淹，超过3万头牲畜和家禽被洪水冲走，许多乡仍被孤立，北南交通干道因部分地区严重塌方而中断。
承担着凝聚全国人民大团结力量的神圣义务，越南祖国阵线中央委员会发动了“全民支援中部和西原同胞抗洪救灾”的募捐活动。
响应越南祖国阵线中央委员会主席团的号召，在启动仪式上，许多机关、组织和单位共同向受灾地区的同胞捐款，金额超过1126亿越盾（折合人民币3043万元）。其中，胡志明市委、市政府和人民捐赠40亿越盾；越南海运总公司捐赠12亿越盾；河内市委、市政府和人民捐赠10亿越盾；公安部捐赠10亿越盾；国防部捐赠10亿越盾；越南劳动总联合会捐赠4亿越南盾；建设部捐赠1.1亿越盾等。
*11月21日，越南政府副总理黎成龙前往嘉莱省灾区慰问受灾群众并赠送救济物资。
在受洪水严重影响的翠福乡律礼村，约30米长的堤坝决口导致下游大面积被淹。黎成龙亲切慰问并鼓励居民战胜困难，同时向灾民发放100份救济物资，帮助他们渡过难关。
黎成龙一行还前往归仁SOS儿童村看望近130名孤儿及工作人员，他们为避洪水被迫转移到二楼。黎成龙向孩子们赠送117份慰问品和生活必需品，鼓励孩子们坚强面对困境。
当天，黎成龙与嘉莱省委举行工作会议。据嘉莱省人民委员会主席范英俊的报告，短时间内嘉莱省连续遭受13号台风和强降雨造成的洪灾，经济损失约7万亿越盾，造成5人死亡、1人失踪、10人受伤。该省已全力动员救援力量，并建议中央提供2万亿越盾紧急援助，其中1万亿用于建设安置区，另1万亿用于重建归仁及全省受损的交通基础设施。
黎成龙对地方政府和武装力量在应对灾害中的积极协调给予充分肯定，并指出，当前应优先保障粮食、药品供应，修复卫生院和学校，确保学生尽早复课；要求密切关注天气变化，继续支援居民渡过难关；要全面统计损失，关注企业情况，制定适当的政策支持，及时向政府总理汇报情况，以采取及时、有效的应对措施。（完）