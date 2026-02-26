向赴中非执行维和任务军官颁发国家主席任命决定

2月26日下午，越南国防部在河内举行仪式，向前往中非共和国执行联合国维和任务的军官颁发国家主席任命决定和国防部长任命决定。

越共中央委员、国防部副部长阮长胜上将主持仪式。此次部署，阮黄龙中校将接替阮英俊少校，担任联合国中非共和国多层面综合稳定团情报参谋军官一职。

经过严格的选拔过程，完全满足联合国的各项苛刻标准，阮黄龙中校能够很好地胜任工作任务，随时准备接替正在该特派团执行任务的同志。据越南维和局局长范孟胜少将介绍，该局选拔出的干部在专业能力、军事水平、训练素养、健康状况、联合国维和知识培训以及外语水平等方面均符合要求。

阮长胜上将在部署任务时要求阮黄龙中校注意在整个任期内确保绝对安全；始终保持敏锐，准确把握情况，提供正确的信息和参谋建议；深刻领会并严格遵守党的主张路线、国家法律和军队纪律以及联合国的规定。阮长胜上将提醒阮黄龙中校要保持规范的作风、言行，从而向国际友人传播越南人民军和"胡伯伯部队"的优良品质。

阮黄龙中校表示将维护内部团结和国际团结，决心出色完成交付的任务；严格遵守越南国家法律和驻在国法律、军队纪律和联合国规定；经常研究评估情况，主动确保人员及装备的安全。

阮黄龙中校以振奋的精神和最高的决心，随时准备启程前往中非共和国执行联合国维和任务，他表示将出色完成联合国、中央军委和国防部交付的任务。（完）