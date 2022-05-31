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向旅居世界各地越南侨胞传递对长沙群岛的爱
越南外交部海外越南人国家委员会副主任吴向南大使表示，这是因新冠肺炎疫情爆发中断两年后首次举行的越南侨团探访长沙活动。2022年也是纪念越南侨团探访长沙活动10周年。此次活动取得了诸多良好成果，为侨胞们走访慰问长沙群岛守岛官兵和海岛居民创造机会；传递出不仅国内人民、5百多万名旅外越侨同胞也一向心系长沙群岛，与长沙岛上军民并肩同行并给予深厚感情和切实关心的信息。
此访结束后，每名侨胞将会成为一名使者，向旅居世界各地越侨同胞传递对长沙群岛的热爱，民族大团结也得到进一步巩固。
侨胞们对此次探访长沙感到非常荣幸和感动。在祖国的苍茫大海中，代表们已深深感受到了长沙群岛上干部、战士和人民的强大活力；聆听他们的故事，从而感受到他们与党、国家在捍卫祖国海洋岛屿事业中的团结协力。
冯庆才高度评价海外越南人国家委员会同海军司令部每年举行一次越南侨团探访长沙群岛活动。这是一项颇具意义的活动，肯定了越南对长沙群岛和祖国南部大陆架的主权和主权权利。这也是来自世界各地的越南侨胞同国内人民见面、交流的机会，为加强越南民族的大团结作出贡献。
冯庆才强调，海外侨胞一直是越南民族不可分割的组成部分和重要资源。越南祖国阵线中央委员会常委会一直努力为巩固民族大团结作出贡献，希望旅居世界各地越南人继续为实现祖国的梦想贡献侨智、发挥侨力等。（完）
此访结束后，每名侨胞将会成为一名使者，向旅居世界各地越侨同胞传递对长沙群岛的热爱，民族大团结也得到进一步巩固。
侨胞们对此次探访长沙感到非常荣幸和感动。在祖国的苍茫大海中，代表们已深深感受到了长沙群岛上干部、战士和人民的强大活力；聆听他们的故事，从而感受到他们与党、国家在捍卫祖国海洋岛屿事业中的团结协力。
冯庆才高度评价海外越南人国家委员会同海军司令部每年举行一次越南侨团探访长沙群岛活动。这是一项颇具意义的活动，肯定了越南对长沙群岛和祖国南部大陆架的主权和主权权利。这也是来自世界各地的越南侨胞同国内人民见面、交流的机会，为加强越南民族的大团结作出贡献。
冯庆才强调，海外侨胞一直是越南民族不可分割的组成部分和重要资源。越南祖国阵线中央委员会常委会一直努力为巩固民族大团结作出贡献，希望旅居世界各地越南人继续为实现祖国的梦想贡献侨智、发挥侨力等。（完）