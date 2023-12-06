向国际介绍越南国防工业优质产品

12月5日下午，越南人民军副总参谋长、2024年越南国际防务展组委会主任冯士晋上将莅临化学兵种调研，考察该单位即将展示在2024年越南国际防务展的产品。

冯士晋在会议上发表指导性讲话时强调，国际防务展旨在加强和扩大国际合作和防务外交，建立越南与世界各国之间的信任。这也是向国际友人和国内民众推广和宣传越南国防工业的能力、技术潜力和武器装备的机会。

冯士晋上将建议，包括化学兵种在内的参展单位做好准备工作和筛选科学含量高的优秀产品，向世界介绍越南国防工业的优质产品。展出的产品必须展示国防工业的发展成就，从而展示越南的国防实力，促进越南与其他国家的国际一体化和防务合作。

化学兵种司令何文举少将表示，预计化学兵种在2024年越南国际防务展上展示25个特种产品。

继2022年越南国际防务展成功举办后，为庆祝越南人民军建军80周年（1944.12.22-2024.12.22），化学兵种与国防工业总局和有关部门配合做好参加2024年越南国际防务展的准备工作。截至目前，化学兵种已主动组织对装备进行审查、保存和操作。

值此之际，冯士晋上将就战后遗留化学毒剂处理工作与化学兵种领导代表举行工作会议。（完）