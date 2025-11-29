向中国企业与消费者推广越南产品及水果

越南驻华大使范清平、越南农业与环境部质量、加工与市场开发局局长吴洪峰、越南驻华大使馆商务参赞农德来、物美集团与佳农集团高层代表，以及10家越南企业和众多中国零售行业企业、协会代表，特别是众多北京消费者的参与。



活动现场展示了数十个越南品牌的上百种商品，涵盖燕窝及燕窝制品、咖啡、新鲜水果、果干、果汁饮料、腰果、糖果糕点和大米等丰富品类，向中国消费者全面推介。



越南驻华大使馆与中国物美集团和佳农集团联合在北京物美超市举办"越南商品中国推广日暨越南水果节"。图自越通社

越南驻华大使范清平在致辞中表示，越中全面战略合作伙伴关系持续良好发展，两国经贸合作日益深化并取得重要积极成果。中国拥有超过14亿人口，对商品特别是食品的消费需求巨大且对品质要求日益提升，这为越南优质消费品提供了广阔市场。目前，越南多种农林水产品已成功出口中国并深受消费者喜爱。



佳农集团首席执行官刘自秋表示，越南是佳农全球供应链的"黄金产区"。通过与越南一流合作伙伴在高端水果遴选方面的合作，集团成功将这批优质水果从"越南果园"送达"中国餐桌"，让数以万计的家庭品尝到风味不变的越南鲜果，赢得了无数消费者的青睐。



越南农业与环境部质量、加工与市场开发局局长吴洪峰接受越通社记者采访时强调，本次活动意义重大，为越南优质高值水果对接中国市场创造了宝贵契机。他特别指出，榴莲、菠萝蜜、柚子等主力产品已在中国市场建立起良好口碑。



现场中国消费者对越南商品给予高度评价。田先生告诉记者："我曾到访越南，那是个美丽国家。我非常喜欢越南的热带水果，它的热带水果、饮料和咖啡都很有特色。"（完）