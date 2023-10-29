同文岩石高原第三次被列入UNESCO世界地质公园证书授予仪式举行

28日晚，河江省在同文县同文镇隆重举行同文岩石高原第三次被列入联合国教科文组织（UNESCO）世界地质公园证书授予仪式暨2023年第九届河江荞麦花节开幕式。

越共中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义；越共中央委员、自然资源与环境部部长邓国庆；河江省委、人民议会、人民委员会领导等出席。

河江省人民委员会主席阮文山在河江荞麦花节开幕式上致辞时表示，13年来，在党、国家、政府、各中央部门和联合国教科文组织世界地质公园网络的关注和特别援助下，河江省党部、政府和各族人民已努力、注重保护和发挥地质和文化遗产，按照党、国家的主张、规划和定向和地质公园网络的标志推动旅游也可持续，为当地各民族创造生计和提高生活水平。截至目前，同文岩石高原已成为国内外具有吸引力的旅游目的地。各处遗产和文化价值被建设成为独特和多样的旅游产品和景点。

河江省接待游客人数从2010年的2000人次提升至2022年的220万人次，预计2023年达300万人次以上。旅游业朝着可持续方向发展已为当地居民带来丰富的生计、提高收入、减少贫困，让岩石高原面貌焕然一新。

最近，今年9月初，在摩洛哥王国马拉喀什举行的第十届联合国教科文组织世界地质公园大会已高度评价同文岩高原并第三次将同文岩高原列入联合国教科文组织世界地质公园网络。特别，今年9月6日，河江省荣获世界旅游奖颁发亚洲领先新兴旅游目的地奖。

在开幕式上，代表们已欣赏了各特色艺术表演节目，其中生动地展现出5亿年地质发展史、美丽壮观的自然景观、荞麦花纯洁之美和传统文化精华。

文化体育旅游部副部长黄道刚在发表讲话时表示希望河江省继续发挥各潜力和 优势，推进革新和改善投资环境，有效管理、保护和开发遗产价值，为当地经济社会发展做出贡献。促进同文岩石高原世界地质公园绿色、清洁和可持续发展模式是符合文化和旅游发展战略定向的方向。（完）