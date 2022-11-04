同心协力推动国家日益走向富强，民族日益走向辉煌

越共十三届六中全会全面审视、讨论并提出2022年社会经济发展计划和国家预算执行情况和2023年发展方向和任务；《2021至2030年阶段国家总体规划及2050年愿景》；2030年进一步推进工业化、现代化事业及2045年愿景等。这些内容有助于党员、干部和人民全面和总体了解党和国家关于今后建设和发展国家的总体愿景。



越南平定省前省委书记阮维贵在谈及2021至2030年国家总体规划的方向及2050年愿景问题时表示：“谈及发展潜力问题，国家还有很大潜力，实际上还没有充分发挥各个领域的发展潜力，中央讨论如何制定总体规划，如何做到全国各地, 甚至各个领域的紧密和有机结合, 并提出各项目标和努力奋斗，旨在将越南建设成为现代化工业国家。越共中央提出了非常明确的发展方向。”



越南Halcom股份公司董事长阮光勋对中央全会讨论国家工业化和现代化发展进程问题很关注。他说：“越共中央总书记在讲话中还说，要集中重组发展结构，工业化和现代化是我们实现这一目标的必要途径。如果我们不懂得利用第四次工业革命带来的优势，我们就无法提高劳动生产率。目前，我们劳动生产率增速并不高——仅增长4%到5%；下一阶段劳动生产率每年必须增长 7、8、9和10%，这样才能保障可持续增长。提高劳动生产率，只能依靠工业化和现代化。”



广平省同亥市党员阮黄芳对本次会议就继续革新党对政治体系的领导方式达成高度一致感到满意。他说：“这次中央会议积极落实党的五项领导方式，并提出不断革新增效。 越共中央在贯彻落实各项原则的同时，仍按照各级领导任务的要求，推动分级分权。我认为，革新党的领导方式，不仅权力与责任要相辅相成，而且一切活动都要符合党的原则和纪律。”



越共十三届六中全会决议已经并正在得到全国党员、干部和群众贯彻落实。上下同心，全国统一贯彻落实党的方针为国家快速和可持续发展，到2045年建成社会主义定向高收入发达国家打下重要前提。（来源：越南之声广播电台）