同奈市保障少数民族地区教学条件

同奈市教育培训局称，在46个少数民族和山区乡坊中，已有25个提交了教育情况综合报告。该地区目前有173所小学、95所初中和36所跨级学校。

在小学阶段，少数民族学生约占学生总数的23.4%；少数民族管理人员、教师及职工比例超过7%。在初中阶段，少数民族学生占17.5%，而少数民族干部、教师比例接近4.8%。

2024-2026年，同奈市从地方财政中安排超过8130亿越盾，用于投资该地区学校基础设施和教学设备。2025-2026学年，约有40所学校将接受勘察、修缮和升级，总经费约3000亿越盾。

与会代表在会上就偏远地区一些学校在教师编制、基础设施未能满足各年龄段学生需求等方面存在的问题、困难和障碍进行了交流，并提出了建议意见加以解决。

春富乡党委书记、人民委员会主席赖世通在会上建议同奈市需要出台特殊机制，吸引具有专业知识、了解少数民族文化的教师到地方工作。

教育培训局副局长陈玉胜表示，今后该局将继续核查基础设施，优先投资于偏远地区和少数民族地区，并就教师招聘工作提供咨询。

同奈市人民议会民族委员会主任乌调强调，发展少数民族地区人力资源是为地方和区域发展作出贡献的重要任务。他建议各单位加强协调，核查基础设施投资、人力资源、学校系统等方面的需求，并加大检查监督力度，以继续提高少数民族地区的教育质量。（完）