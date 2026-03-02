同塔省：选举筹备工作启动早、责任意识高

同塔省委常务副书记潘文胜表示，同塔省以高度的责任感、认真态度并严格依法，主动从很早启动各项准备工作。自2025年10月起，同塔省及乡级党委、人民议会、人民委员会、祖国阵线已及时按规定成立选举指导委员会和各选举负责机构。

截至目前，第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举准备工作在全省得到认真、同步开展，符合法定程序和手续，并确保进度。自2026年2月27日起，省内第十六届国会代表候选人开始进行竞选；至2026年2月28日，省级人民议会代表候选人按规定时限开始进行竞选。

潘文胜强调，重点是指导各乡、坊祖国阵线系统落实好以下任务：

组织好竞选工作：配合创造条件，让候选人按规定行使竞选权；确保选民接触会议组织民主、公开。

加强选举法制宣传普及：加强通过媒体宣传候选人履历、选民权利义务。

加强检查监督：按规定职能主动监督选举组织过程；及时发现、纠正不足和错误。

严肃做好公民接待、信访处理工作：及时接收、分类、处理或协调解决与选举和候选人相关的申诉、控告、反映。

据潘文胜介绍，全省共有30名第十六届国会代表候选人（选举18名代表）；142名省级人民议会代表候选人（选举85名代表）和3907名乡级人民议会代表候选人（选举2332名代表）。

数量方面，候选人名单的编制确保符合分配结构、法定比例。结构方面，候选人名单体现广泛代表性，成分多样。选择标准方面，各位候选人都在法律规定的一般标准基础上经过严格审查，特别是政治品质、道德、生活作风；能力、水平；在机关、单位和居住地的威信。

总体来看，全省范围内候选人的数量、结构和选择标准均按规定执行，确保了代表性、继承性和革新性。（完）