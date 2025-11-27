同塔省：政府与渔民同心协力解除IUU“黄牌”警告



在全省渔船中，60%为大功率渔船，可远航至昆岛、长沙、DK1等渔场作业。目前全省有1291艘渔船获发捕捞许可证，完成船舶监视系统安装并实时更新数据。



为提升渔民守法意识，同塔省沿海地方政府对近万名船员开展宣传教育，严格落实2017年《渔业法》。新隆坊和太山坊拥有220艘渔船及后勤船队，总功率达94423马力。

太山坊人民委员会主席范文孝表示，当地通过渔民会议及渔船出入港时段流动宣传，普及IUU捕捞行为识别与防范知识。

嘉顺乡作为同塔省最大渔业基地，拥有580艘渔船，其中远洋捕捞渔船436艘，年捕捞量逾4.2万吨。该乡人民委员会副主席河陈芳垂强调，当地通过广播电台、社交网络及Zalo群组等多渠道宣传，并与边防部队合作开展登船普法，至今未发生IUU案例。自2024年以来，全省无渔船侵入他国海域捕捞。

渔民海天福表示，通过政府宣传，渔民自觉遵守捕捞规定，出航确保证件齐全、全程开启航程监视设备，遇信号丢失立即报修。

同塔省人民委员会表示，自2017年《渔业法》实施以来，全省全力推动传统渔业向负责任、可持续捕捞转型。凭借各地政府的大力参与及渔民的积极配合，渔民执法意识持续提升。所有远海作业渔船均安装并维护航程监视设备的正常使用，严格执行进出港报告制度。这些成果为全省完成打击IUU捕捞目标奠定基础，彰显全国携手解除IUU“黄牌”警告的决心。（完）