同塔省加强渔船管理 坚决打击IUU捕捞

据同塔省人民委员会消息，未来一段时间，该省将继续同步部署各项措施，提高预防打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞工作成效，与全国一道尽早解除欧委会"黄牌"警告。

首先，同塔省继续集中有效落实书记处第32号指示（32-CT/TW）、政府各项决议和电文以及政府总理、国家IUU指导委员会、农业与环境部的指示。各厅局和地方大力推进信息宣传工作，提高渔民、船主对遵守水产捕捞法律法规的认识和责任。同时，分工干部负责直接跟踪、协助船主执行对海上捕捞渔船的管控工作。

该省也继续收紧对捕捞渔船船队的管理；加强进出港渔船及海上活动的检查管控，特别是IUU违规高风险渔船。各职能部门密切配合监控渔船航程，及时发现并严肃处理航行监控设备失联、违反水产捕捞规定或有侵犯外国海域迹象的案件。

与此同时，该省继续通过电子追溯系统提升捕捞水产品确认、认证和溯源工作的成效，确保所有渔船进出港均按规定申报，促进水产品来源透明化，服务出口。

同塔省还加强组织高峰期检查、监察和处理水产捕捞领域违规行为；坚决处理拆除、断开航行监控设备，非法捕捞或不全面执行IUU捕捞规定的行为。同时，经常成立检查组，监督检查各地打击IUU捕捞任务执行情况，及时整顿存在问题和不足。

此外，该省继续完善和部署2026-2030年阶段可持续水产发展方案，与提高渔业管理效益、保护水产资源和满足欧洲委员会关于打击IUU捕捞的建议要求相结合。

据同塔省人民委员会领导介绍，落实政府及中央各部委关于打击IUU捕捞的指示，近期同塔省已部署多项同步措施，严格管理渔船船队，管控捕捞活动和追溯水产品来源。得益于此，当地打击IUU捕捞工作取得多项积极成果，有助于提高渔民守法意识，迈向可持续渔业发展。

据职能部门报告，全省现有注册捕捞渔船1510艘。截至目前，所有正在作业的渔船均已按规定完成登记、检验、捕捞许可证核发和船籍标识。

在管理船队的同时，该省特别重视安装和维护渔船航行监控设备运行。应安装航行监控设备的渔船共935艘；其中，906艘正在作业的渔船已安装并保持连接，占具备作业条件渔船的100%。其余渔船主要属于损坏、停运或正在按规定核查处理范畴。

渔港渔船管控工作得到严格执行。目前同塔省有美萩和瓦姆朗两个二级渔港，满足渔民捕捞产品装卸需求。自2024年至今，各渔港已办理1.1万艘次渔船进港手续，装卸水产品总量超8万吨。仅自2026年初至今，各渔港已办理近1200艘次渔船进港手续，装卸产品667吨。所有经渔港装卸的水产品产量均已按规定在电子追溯系统上完整更新。

与此同时，服务于出口的水产品来源确认和认证工作得到严格、透明执行。值得注意的是，自2024年至今，同塔省没有渔船侵犯外国海域捕捞。渔船越过允许捕捞界限的情况也得到严格管控，为有效落实欧洲委员会关于打击IUU捕捞的建议作出贡献。

此外，该省加强对船主、船长和渔民的宣传教育，普及水产捕捞法律规定；同时组织24小时值班，通过航行监控系统跟踪渔船活动，及时预警有违规风险的案例。（完）