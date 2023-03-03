同塔省创新旅游产品和服务 打造游客青睐的旅游目的地

为实现上述目标，同塔省提出了多项促进旅游业发展的重点措施，包括集中推进社区旅游、农家乐旅游，打造新的省内和省际旅游线路，开展旅游领域的新经济模式，同时加强信息技术在旅游活动中的应用力度，着力发展适应新时期旅游业发展要求的高素质人力资源。



该省旅游产品和服务的亮点包括生态度假旅游，体验和了解手工艺、“一乡一品”（OCOP）产品等的农家乐旅游，文化-历史旅游，会奖旅游，美食旅游，保健旅游以及水上旅游等。此外，鸟栖（Tràm Chim）国家公园汛期体验旅游、一日农夫体验旅游、沙沥（Sa Đéc）市每日一份手工艺体验旅游等产品的质量不断得到提高。



与此同时，同塔省还加强与胡志明市及九龙江三角洲其他省市的合作，打造吸引游客的具有竞争优势的湄公河地区旅游产品，力争提升北部游客的市场份额；发展智慧旅游生态系统； 应用数字技术提升游客的体验舒适度；扩大实体和数字渠道相结合的服务能力；在旅游活动中充分利用电子交易等。



2022年同塔省接待游客人数350万人次，较2021年同期增长近50%，旅游营业总收入达1.66万亿越盾，几乎翻了一番。在游客到访量和旅游总收入方面，同塔省在九龙江三角洲东部地区排名第一。（完）