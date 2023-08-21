各项新一代自贸协定对进出口与招商引资活动产生积极影响

越南工贸部日前签发了第5545/BCT-ĐB号文件，公布2022年各部门、机关和地方落实《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《越欧自贸协定》（EVFTA）、《越英自贸协定》（UKVFTA）的情况。

工贸部指出，各项新一代自贸协定（FTA）给进出口与招商引资活动产生积极影响。具体，对于CPTPP，2022年，越南与CPTPP各成员国之间的贸易金额达1045亿美元，同比增长了14.3%。

此外，越南向CPTPP各成员国出口额达536亿美元，同比增长了17.3%，从CPTPP各成员国进口509亿美元，同比增长了11.3%。

从市场角度来看，越南向CPTPP10个成员国中的8个出口金额均呈现积极增长态势，甚至对文莱出口额增长了163%。在刚建立FTA 关系的3个市场中，尽管向墨西哥和秘鲁出口额有所下降（分别下降0.5%和5.5%），但向最大市场—加拿大出口额仍增长近20.1%。

对于EVFTA，2022年，越南与欧盟各成员国之间的贸易金额达622.4亿美元，同比增长了9.2%。越南对欧盟各成员国出口额达468亿美元，同比增长16.7%。

越南从EVFTA各成员国进口额达154亿美元，同比下降8.6%。按照“欧1格式”(EUR1)对欧盟出口额达121亿美元，占对欧盟出口总额的25.9%，同比增长49.4%。

对于UKEVFTA，2022年，越英贸易金额达68亿美元，同比增长3.3%。越南对英国出口额达61亿美元，同比增长5.2%；从英国进口7.71亿美元，同比下降了9.8%。

按照“欧1格式”(EUR1)对英国出口额达14已美元，占对英出口总额的23.5%。

截至目前，越南已签署并落实了19项自贸协定；其中大部分自贸协定已发挥了积极的作用，为提升越南商品品牌在国际市场上的知名度和影响力做出贡献。（完）