各民族、宗教、知识分子代表体验胡志明市地铁一号线

6月8日，胡志明市越南祖国阵线委员会首次组织200名各族、宗教、知识分子、海外越南人代表等参观和体验滨城-仙泉地铁一号线试运行。

胡志明市越南祖国阵线中央委员会副主席范明俊表示，这是庆祝 2024-2029 年胡志明市 越南祖国阵线第十二次代表大会召开，面向 2024-2029 年任期的越南第十届全国代表大会的一项活动。

他说，该活动还使胡志明市市民认识到正在建设的重大基础设施项目的价值，同时创造有利于加强民族大团结的环境。

平盛县第 17号坊占族社区高威望人士索利玛表示希望更多的占族人来体验地铁。



越南佛教教会治事理事会秘书、胡志明市越南佛教教会治事委员会副主任名龙大德强调，地铁项目是一项重大项目，也是该市日益繁荣发展的鲜明例子。胡志明市市民希望未来胡志明市将有更多现代化工程，让各民族各宗教的居民和广大市民群众能享受到本市乃至国家发展的成果。

此条地铁线由胡志明市滨城市场(越南语:ChợBến Thành)通往仙泉(越南语:Suối Tiên),全程19.7公里,其中2.6公里为地下线路,设有3站,另外17.1公里为地面,设有11个车站，投资总额43万亿越盾(约合17亿美元)。



地铁一号线途经第一、第二、第九、平盛郡、守德市和平阳省苡安市。



目前，该项目已基本完成总体建设，正进入准备阶段，力争今年底投入商业运营。（完）