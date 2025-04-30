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各政党和各国领导致贺电和和贺信 祝贺越南南方解放、国家统一50周年
贺电写道，1975年春季大捷，特别是以1975年4月30日胡志明战役取得彻底胜利为顶点已载入世界历史的重要事件，是越南共产党光辉的历史里程碑。该胜利不仅是越南军队和人民的胜利，也是老越特殊战斗联盟团结合作的胜利，同时也是越南、老挝和柬埔寨三国人民的共同胜利。贺电表达了对越南近年来所取得的巨大、具有历史意义成就，使越南在地区和国际上的地位不断提升的深刻印象和钦佩；同时表示坚信，在以苏林总书记为首的越南共产党领导下，越南将继续取得更加辉煌的成就，胜利实施越共第十三次全国代表大会的决议，成功召开越共第十四次全国代表大会。老挝党、国家和人民为老越特殊、始终如一和深厚的团结关系日益发展感到自豪，这一关系为两国人民带来了切实利益；并对越南党、国家和兄弟的越南人民长期以来给予老挝的宝贵、巨大、有效和及时的帮助表示深切感谢。
值此机会，老挝政府总理宋赛·西潘敦向越南政府总理范明政致贺信；老挝外交部部长通沙万·丰威汉和老挝人民革命党中央对外联络部代理部长本罗··潘达努逢（Bunlua Phandanuvong）向越南副总理兼外交部长裴青山致贺信。
柬埔寨人民党主席洪森向越南共产党中央委员会总书记苏林致贺信；柬埔寨首相洪玛奈向越南政府总理范明政致贺信；柬埔寨国会主席昆索达莉（Khuon Sudary）向越南国会主席陈青敏致贺信；柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆向越南副总理兼外交部长裴青山致贺信。
柬方领导人在贺信中表示，1975年4月30日的胜利是历史上光荣的一页，是越南党、军队和人民在民族解放、国家统一正义事业中的爱国主义、团结互助、不屈不挠意志的生动证明；高度评价和钦佩越南党、国家和人民50年来在国家建设和发展中取得的成就，坚信越南将继续取得新的成就，稳步朝着2030年实现工业化、现代化目标迈进。柬越紧密关系在两党两国和两国人民之间的传统友谊和各领域密切合作、相互支持的基础上建立。柬方领导人重申，将本着睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的精神，进一步推动这一良好关系迈上新高度。
印度共产党向越南共产党中央委员会致贺信。印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）向越南政府副总理兼外长裴青山致贺信。
泰国总理佩通坦·钦那瓦（Paetongtarn Shinawatra）向越南政府总理范明政致贺电。泰国外交部长马里斯·桑吉安蓬（Maris Sangiampongsa）向越南政府副总理兼外交部长裴青山致贺电。
值此之际，斯里兰卡人民解放阵线向越南共产党中央委员会致贺信；孟加拉国共产党总书记玛丽斯·桑吉安蓬萨（Maris Sangiampongsa）向越共中央总书记苏林致贺信；白俄罗斯国民会议共和国院（上院）主席纳塔利娅·科恰诺娃（Natalia Kochanova）、白俄罗斯国民会议代表院（下院）主席伊戈尔·谢尔盖延科（Igor Sergeenko）向越南国会主席陈青敏致贺信；马来西亚外交部长穆罕默德·本·哈吉·哈桑（Mohamad Bin Haji Hasan）向越南政府副总理兼外交部长裴青山致贺信。（完）