各国驻越南河内外交官走上街头呼吁保护珍稀动物

一些国家驻越南大使、国际组织驻越首席代表，越南一些部门、环境机关代表、大学生和环境爱好者参加活动。



Catwalk是由沙特阿拉伯驻美国大使瑞玛·班达尔（Reema Bandar Al-Saud）公主于2021年成立的Catmosphere组织提倡的倡议。该组织使用关于阿拉伯豹、雪豹、老虎、狮子、美洲狮、猎豹和美洲豹等7种大型猫科动物和猫科动物保护工作中面临的挑战等的故事来鼓励所有人们一起行动，解决有关社区健康的问题。



2021和2022两年该活动已吸引全球136个国家的超9万人参加步行活动，以支持猫科动物保护工作和提高社区健康工作。



今年Catwalk活动在纪念联合国选定2月10日为阿拉伯豹日之际举行。这是首次联合国为保护一种哺乳动物、一种猫科动物而选定一个国际日。



沙特阿拉伯驻越南大使穆罕默德·伊斯梅尔·达尔维(Mohammed Ismaeil A.Dahlwy)在活动上发表讲话时Catwalk活动是阿拉伯向联合国递交一项共有30个共同提案国、呼吁保护猫科动物的决议做出努力取得的成果，同时指出阿拉伯豹对野生自然的重要性和生物多样性保护工作的重要性。



达尔维大使表示，沙特阿拉伯驻越南大使馆举行2024年Catwalk活动的目的在于呼吁越南参加具有意义的全球性活动，同时对已参加该活动的人们表示感谢。



在活动开幕式后，各位代表已在还剑湖周边走步，传递出保护生物多样性和野生自然的信息。（完）