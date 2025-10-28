各国驻越使节与国际组织携手支持越南灾后恢复

10月28日上午，减轻自然灾害风险伙伴关系与越南农业与农村发展部在河内联合举行国际援助答谢仪式，表彰各方在第十号台风“博罗依”与第十一号台风“麦德姆”过境后对越南提供的救灾援助。仪式由农业与农村发展部副部长、减轻自然灾害风险伙伴关系主席阮黄协与联合国驻越协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis）共同主持。澳大利亚、韩国、美国、爱尔兰、新加坡、加拿大等国驻越使节，以及欧盟代表团、日本国际协力机构（JICA）和联合国相关机构等国际组织代表出席。

阮黄协副部长在致辞中指出，各国驻越机构与国际组织所提供的物资援助与道义支持，不仅有力响应了应急救援需求，也为灾区恢复与重建发挥了重要作用。截至目前，国际社会已认捐约970万美元，其中现金援助占比74%，约710万美元，物资援助折合250万美元，占比26%。援助内容涵盖清洁饮用水、滤水设备、基本生活物资与房屋修缮工具等，惠及老街、谅山、高平、宣光、北宁、河内、宁平、清化、乂安、河静等省市。

阮黄协表示，灾害对越南造成的影响深远，预计需三个月时间恢复基本生产，六个月才能恢复人民生活稳定。他强调，面对日益严峻且难以预测的极端天气，主动防灾、提升系统韧性成为当务之急，并呼吁国际社会继续分享应对经验与技术，协助越南加强灾害风险管理能力。

联合国驻越协调员宝琳·塔梅西斯表示，援助将聚焦于清洁饮水、住房和生计恢复等重点领域，确保儿童、老年人与妇女等弱势群体在灾后得到充分关注。

澳大利亚驻越南大使吉莉安·伯德（Gillian Bird）承诺将援助重点放在儿童与残障人士保障，并加强与地方机构的协作。

韩国驻越南大使崔英三则表示将同越南农业与环境部保持密切配合，确保援助资源高效、精准送达受灾群众。

日本国际协力机构（JICA）、澳大利亚政府、新加坡政府、东盟灾害人道主义援助协调中心（AHA Centre）；联合国儿童基金会（UNICEF）、国际移民组织（IOM）、救助儿童会（Save the Children）、国际行动援助组织（ActionAid International Vietnam）、撒玛利亚救援会（Samaritan’s Purse）、慈济基金会（中国台湾）、美国天主教救济服务会（CRS，主要从事农业、卫生、教育、紧急救援、减灾和扶贫领域工作）、联合国粮农组织（FAO）、世界自然基金会（WWF）等组织也通过现金支援、农业复产等途径参与救灾工作。（完）