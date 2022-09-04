各国领导向越南领导人致国庆贺电

委内瑞拉统一社会主义党第一副主席迪奥斯达多·卡韦略(Diosdado Cabello Rondón)已致电越共中央总书记阮富仲，庆祝越南国庆77周年。迪奥斯达多·卡韦略对在越南共产党的英明领导、胡志明主席遗训的引领下，越南日益发展壮大，在国际舞台上的地位日益提升等表示印象深刻；再一次重申进一步加强两党、两国政府和人民之间的友好合作关系。



联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在致给越南国家主席阮春福的国庆贺电中已高度评价越南对处理新冠肺炎疫情、气候变化、扶贫、消除不平等、走向可持续发展目标等共同努力的贡献和作用。他表示相信越南将继续通联合国携手并肩战胜个挑战，为建设一个更加美好、公正和和平的使劲儿做出努力。



日本天王德仁（Naruhito）已向越南国家主席阮春福致国庆贺电。



韩国总统尹锡悦(Yoon Suk Yeol) 向越南国家主席阮春福致国庆贺电。尹锡悦在贺电中强调了越韩于2022年纪念两国建交30周年这一事件的重要意义；高度评价近期两国合作成果，相信两国之间和友谊和互信将不断得到巩固；强调愿同越南一道努力将双边关系提高到新台阶。



英国女王伊丽莎白二世已致电阮春福庆祝国庆，其中表示相信以战胜疫情的努力和决心，两国都能盼望更加明朗的未来。

德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在致阮春福的国庆贺电中强调了两国长久的友谊和近期在新冠肺炎疫情阻击战中互相提供支持，表示相信两国合作将更加密切。



意大利总统塞尔焦·马塔雷拉在致阮春福的国庆贺电中强调越南是意大利的头等伙伴之一，相信两国将把握机遇，进一步扩大合作旨在有效应对全球挑战，为世界和平和安全做出贡献。



澳大利亚总督戴维·约翰·赫尔利（David Hurley）已向越南国家主席阮春福致国庆贺电，其中表示相信在越澳战略伙伴关系的坚固基础上，两国友好关系将日益强劲发展。



西班牙国王费利佩向越南国家主席阮春福致国庆贺电。



加拿大总督玛丽·西蒙（Mary Simon）向国家主席阮春福致国庆贺电；加拿大参议院议长乔治·富里(George Furey)和众议院议长安东尼·罗塔（Anthony Rota）向越南国会主席王廷惠致国庆贺电。加拿大领导在贺电中高度评价两国关系日益深入发展，希望继续巩固两国全面伙伴关系，走向2023年纪念两国建交50周年；同时在重要国际和地区问题中保持紧密合作。



美国总统约瑟夫·拜登向阮春福和越南人民致国庆贺电。越美两国将于2023年纪念建立全面伙伴关系10周年，拜登高度评价两国在互相尊重和信任以及共同利益的基础上迈出一大步，在和领域的合作日益走向深入；重申支持一个强大、独立和繁荣的越南。



荷兰国王威廉亚历山大(Willem-Alexander)、孟加拉国总统阿卜杜勒·哈米德（Abdul Hamid）、蒙古国外长总统乌赫那·呼日勒苏赫、巴勒斯坦总统阿里夫·阿尔维(Arif Alvi)、巴拿马总统劳伦蒂诺·科尔蒂索、塞浦路斯总统尼科斯·阿纳斯塔夏季斯（Nicos Anastasiades）、瑞士国王卡尔·古斯塔夫、瑞士总统兼外交部长伊尼亚齐奥·卡西斯、斯里兰卡总统拉尼尔·维克勒马辛哈、法语国家国际组织秘书长路易丝·穆希基瓦博（Louise Mushikiwabo）等向越南国家主席阮春福致国庆贺电。



蒙古国外长总理罗布森那木斯莱·奥云额尔登，斯里兰卡总理迪内什·古纳瓦德纳向越南政府总理范明政致国庆贺电。



值此之际，美国国务卿安东尼·布林肯已发出新闻公报，庆祝越南国庆；蒙古国外长国外长巴特策策格·巴孟、巴基斯坦外长比拉瓦尔·布托·扎尔达里和斯里兰卡外长阿里·萨布里已向越南外交部部长裴青山致国庆贺电。（完）