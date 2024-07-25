各国领导人就阮富仲总书记逝世向越南领导人致唁电唁函

其中包括：菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.），德国联邦共和国总统弗兰克·瓦尔特·施泰因迈尔（Frank – Walter Steinmeier ），新西兰总督辛迪·基罗（Cindy Kiro ），教皇弗朗西斯（Francis），阿塞拜疆共和国总统伊利哈姆·阿利耶夫（Ilham Aliyev）、阿塞拜疆共和国总理阿利··阿萨多夫（Ali Asadov），亚美尼亚共和国总理尼科尔·帕希尼扬（Nikol Pashinyan），奥地利共和国总统亚历山大·范德贝伦（Alexander Van der Bellen ），比利时王国国王菲利普（Phillippe），科威特埃米尔谢赫米沙尔·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫（Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ）、科威特王储萨谢赫巴赫·哈立德·哈马德·萨巴赫（Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah ），伊朗代总统穆罕默德·穆赫贝尔(Mohammad Mokhber)，以色列总统艾萨克•赫尔佐格(Isaac Herzog)，莫桑比克总统、莫桑比克解放阵线党（FRELIMO）主席菲利佩·雅辛托·纽西（Filipe Jacinto Nyusi），瑞典首相乌尔夫·克里斯特森 (Ulf Kristersson) ，世界上各执政党、共产党及伙伴党派等。世界各国、各党派领导的唁电唁函内容如下：



*菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）评价称，阮富仲总书记是一位全面且富有远见卓识的领导者，是照亮越南民族方向的灯塔，帮助越南经济不断向前发展，反腐败反消极现象事业取得实效；赞扬阮富仲总书记的“竹子外交”政策是帮助越南维持平衡和多边化的外交地位的重要因素；阮富仲总书记的伟大贡献将永远铭记在越南人民和子孙后代心中；相信，越南共产党领导人将继承并大力发展阮富仲总书记的领导价值观和原则。



*德国联邦共和国总统弗兰克·瓦尔特·施泰因迈尔的唁电中写道：“作为越共中央总书记和越南国家主席，阮富仲先生为国家留下了深刻的烙印，同时巩固和扩大越南与德国和欧洲之间的关系。”



*新西兰总督辛迪·基罗（Cindy Kiro ）高度评价阮富仲总书记在任职期间所发挥的作用，越南经济社会增长速度令人印象深刻。阮富仲总书记已意识到新西兰和越南关系的重要性，并希望进一步深化双方关系。



*阿塞拜疆共和国总统伊利哈姆·阿利耶夫（Ilham Aliyev）向越南社会主义共和国主席苏林致唁涵。阿塞拜疆共和国总理阿利·阿萨多夫（Ali Asadov）向越南社会主义共和国政府总理致唁函。阿塞拜疆执政党新阿塞拜疆党副主席塔希尔·布达戈夫（Tahir Budagov）向越共中央书记处常务书记梁强致唁函。



*亚美尼亚共和国总理尼科尔·帕希尼扬（Nikol Pashinyan）向越南社会主义共和国政府总理范明政致唁电。



*奥地利共和国总统亚历山大·范德贝伦（Alexander Van der Bellen ）向越南社会主义共和国主席苏林致唁函。



*比利时王国国王菲利普（Phillippe）向越南社会主义共和国主席苏林致唁电。



*科威特埃米尔谢赫米沙尔·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫（Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ）、科威特王储萨谢赫巴赫·哈立德·哈马德·萨巴赫（Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah ）向越南社会主义共和国主席苏林致唁函。



*伊朗代总统穆罕默德·穆赫贝尔(Mohammad Mokhber)向越南社会主义共和国主席苏林致唁函。



*以色列总统艾萨克•赫尔佐格(Isaac Herzog) 向越南社会主义共和国主席苏林致唁函。



*莫桑比克总统、莫桑比克解放阵线党（FRELIMO）主席菲利佩·雅辛托·纽西（Filipe Jacinto Nyusi）向越南社会主义共和国主席苏林致唁函。



*瑞典首相乌尔夫·克里斯特森 (Ulf Kristersson)向越南社会主义共和国政府总理范明政致唁函。



*教皇弗朗西斯（Francis）向越南社会主义共和国主席苏林致唁电。



*安哥拉执政党安人运(MPLA )副主席路易莎·达米昂（Lu-isa Damiao）代表安哥拉执政党主席、总统向越南共产党中央委员会致唁函。



*希腊共产党中央委员会向越南共产党中央委员会致唁电。



*同日，东盟高级领导人发表联合声明，悼念越南共产党中央委员会总书记阮富仲。



*德国弗里德里希·艾伯特基金会（FES）主席、德国罗莎·卢森堡基金会主席、俄罗斯苏联和平基金理事会主席向越共中央对外部部长黎怀忠致唁函。



*乌兹别克斯坦外交部长巴赫季约尔·赛义多夫（Bakhtiyor Saidov）向越南外交部长裴青山致唁函。（完）

越通社