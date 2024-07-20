各国领导人就阮富仲总书记逝世向越南领导人致唁电函

获悉越共中央总书记阮富仲逝世的消息，泰国总理斯雷塔·塔维信（Srettha Thavisin）；印度共和国总统德劳帕迪·穆尔穆（Droupadi Murmu）和印度共和国总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）；朝鲜劳动党总书记金正恩（Kim Jong-un）；韩国总统尹锡悦（Yoon Suk Yeol）；美利坚合众国总统乔·拜登（Joe Biden）；日本首相、执政党自民党主席岸田文雄（Kishida Fumio）；澳大利亚总督萨姆·莫斯汀（Sam Mostin）、澳大利亚参议院议长苏莱恩（Sue Lines）和澳大利亚众议院议长米尔顿·迪克（Milton Dich）；联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）和联合国大会主席丹尼斯·弗朗西斯（Dennis Francis）向越南共产党中央委员会、越南社会主义共和国主席苏林、越南政府总理范明政、越南社会主义共和国国会主席陈青敏、越南人民和阮富仲同志家属致唁电函。唁电函内容如下：



* 泰国总理斯雷塔·塔维信代表泰国政府和人民向越南政府、人民和阮富仲总书记的家属致以沉痛哀悼。



泰国总理对阮富仲总书记为越南国家建设和发展事业以及加强越泰关系方面所作出的重要模范贡献表示钦佩，特别2013 年阮富仲总书记对泰国进行历史性访问之际，宣布将两国关系提升为战略伙伴关系。



* 印度领导人代表印度政府和人民对越南遭受的巨大损失表示诚挚哀悼；对阮富仲总书记的生涯和事业表示敬意。印度领导人申明，在这个悲痛的时刻，他们将与越南领导人和人民以及阮富仲总书记的家属站在一起。



*朝鲜劳动党总书记金正恩表示阮富仲总书记毕生致力于越南党和国家的发展、越南人民的幸福而奋斗；根据2019年3月河内首脑会谈达成的协议精神，投入大量精力加强和发展朝越友好合作关系；强调阮富仲总书记的功绩将永远铭刻在越南人民革命史上和两国友好关系中。



* 韩国总统尹锡烈的唁电写道：“惊悉越南伟大领导者阮富仲总书记逝世的消息，我感到无限悲痛。



我谨代表韩国政府和人民，就一位受人尊敬的领导人的去世向家属和越南人民表示诚挚的哀悼。总书记对越南辉煌发展、深化越韩友好合作关系的成就和心愿将永远铭记在两国人民心中。



* 美国总统乔·拜登就这一巨大损失向越南人民和阮富仲总书记家属表示深切哀悼。拜登总统的唁函写道：“阮富仲总书记是越美深厚关系的先锋者。在软附中总书记的领导下，两国有了今天的友谊和伙伴关系。2015年软附中总书记对白宫进行的历史性访问是我们双边关系的又一个重要里程碑。基于总书记的远见，在我2023年对河内进行国事访问期间，越南和美国成为了 “全面战略伙伴”，是越南外交政策中的最高级别。由于两国之间的友谊，两国人民以及印太地区人民今天能够生活在更加安全且机会更多的环境中。这都少不了总书记的贡献。



美国和我个人将永远铭记并赞赏总书记在愈合和建设地区乃至世界和平、稳定与繁荣未来的承诺。我们高度评价总书记的政治遗产，并与越南人民一起深切悼念阮富仲总书记。”



* 日本首相岸田文雄（Kishida Fumio）的唁电写道：“获悉越共中央总书记阮富仲逝世的消息，我感到极其震惊和悲痛。我代表日本政府和人民，谨向越南政府、人民以及阮富仲总书记家人致以最深切的哀悼。



我与阮富仲总书记的会见交流已经成为我难忘的回忆。我谨再次对阮富仲总书记为推动越日关系作出的巨大贡献深表谢意。



缅怀阮富仲总书记在推动日越各领域合作关系中发挥的伟大领导作用，作为全面战略伙伴关系，我谨在此表示无限哀悼，愿您安息。 ”



* 澳大利亚领导人在唁函中就这一重大损失向越南国会、政府、人民和阮富仲总书记的家人表示深切哀悼；高度评价阮总书记对越澳关系、特别是将两国关系提升为全面战略伙伴关系的厚爱和诚意。澳大利亚领导人强调，国际社会将永远铭记阮富仲总书记为建设和发展越南和平与繁荣事业作出的巨大贡献，同时强调，将按照阮富仲总书记的愿望，进一步培育越澳关系“战略互信”。



* 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯和联合国大会主席丹尼斯·弗朗西斯向越南国家、人民和已故总书记阮富仲的家属表示深切哀悼。



安东尼奥·古特雷斯对越南人民的巨大损失和悲痛感同身受，并强调，自2011年担任越南共产党中央总书记以来，阮富仲总书记是越南当代历史上具有关键作用的领导人。在阮富仲总书记的领导下，越南继续走上强劲发展的道路，成为世界领先的快速增长经济体之一和联合国的重要合作伙伴。



联合国大会主席丹尼斯·弗朗西斯称赞阮富仲总书记是一位尽职尽责的领导人，十多年来一直为国为民，鞠躬尽瘁。



* 同日，柬埔寨副首相兼外长索克钦达·索菲亚（Sok Chenda Sophea）、印度尼西亚外长蕾特诺·马尔苏迪（Retno Marsudi）、泰国外长玛里·沙炎蓬（Maris Sangiampongsa）、日本外相上川洋子（Kamikawa Yoko）分别向越南外交部长裴青山致唁电函，表示深切缅怀阮富仲总书记。（完）

越通社