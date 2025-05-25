各国领导人和外交使团代表吊唁并留言悼念原国家主席陈德良

众多国际代表团前来吊唁并向陈德良原主席的家属表示哀悼，体现了国际社会对陈德良同志的深切情谊与崇高敬意。陈德良生前为国家建设事业和越南对外关系的发展作出了重要贡献。



老挝国家副主席巴妮·雅陶都代表老挝党、国家和人民在吊唁簿上留言，深切哀悼陈德良同志的逝世，并强调他是越南的杰出领导人和老挝人民的挚友，为巩固和发展越老特殊关系作出了积极贡献。



由柬埔寨人民党副主席、柬埔寨民族统一阵线主席、柬越友好协会主席梅森安率领的高级代表团也前来吊唁，并向越南党、国家、人民及陈德良家属致以深切哀悼。



老挝国家副主席巴妮·雅陶都在吊唁簿上留言。图自越通社



60多位驻越南外国大使和临时代办出席吊唁活动，并在吊唁簿上题词，表达了对陈德良同志的敬意和哀思。



美国、澳大利亚和法国驻越大使馆也通过官方媒体平台致以深切哀悼。美国大使馆高度评价陈德良在推动越美关系正常化及和解进程中的重要作用，特别是在其任内接待了首位访越的美国总统，为两国关系发展奠定了基础。



澳大利亚大使馆对陈德良在推动外交关系和国家经济发展方面的贡献表示由衷感激。法国大使馆则强调他在双边关系发展所发挥的重要作用。



陈德良的追悼会于5月25日早上7时在国家殡仪馆举行，安葬仪式于当日下午15时在其家乡——广义省德普市普庆乡的墓地进行。（完）