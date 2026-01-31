各国领导人向越南共产党第十四届中央委员会总书记苏林致贺电、贺信

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: TTXVN

苏林总书记连日来继续收到多国政党领导人、国家元首及国际组织领导发来的贺信、贺电。

俄罗斯联邦共产党中央委员会主席根纳季·久加诺夫致贺信中强调，苏林总书记连任证明了其过去一段时间以来为越南国家和人民利益所作出的英明领导和无私奉献，同时也对越南共产党在当前复杂背景下的领导和引领作用给予高度认可。

久加诺夫主席表相信，在苏林总书记的领导下，越南共产党将带领国家坚定走胡志明主席所选择的道路，建设社会主义法治国家及高效的国家管理体系，并不断增强党的领导地位和战斗力。

俄罗斯“公正俄罗斯-争取真相党”主席谢尔盖·米罗诺夫评价称，大会结果证明了苏林总书记极高的政治威信、党内的团结统一以及越南所选择的正确发展道路；同时认为苏林同志将带领越南实现繁荣社会主义国家建设目标。

谢尔盖·米罗诺夫强调苏林同志为巩固俄越全面战略伙伴关系作出了巨大贡献，并表示相信公正俄罗斯党与越南共产党在未来一段时间将继续开展高效合作。

日本共产党委员长志位和夫（Shii Kazuo）在贺信中表示，在苏林总书记的领导下，越南共产党将成功落实大会决议，继续发扬革新事业的成果；相信进入新发展纪元的越南党、国家和人民将早日实现经济社会发展目标，使越南早日成为发达国家。他强调日本共产党支持越南在国际舞台上发挥日益重要且积极的作用，致力于在《联合国宪章》和国际法基础上实现和平与繁荣的目标；同时希望两党间的传统友谊与团结关系继续强劲、可持续发展。

美国总统唐纳德·特朗普强调，苏林总书记继续担任越南共产党领导职务正值关键时刻，当前越美两国正持续落实双边关系近年来取得的积极成果。美国总统还表示，希望双方能早日就在对等、公平、平衡的贸易协定谈判中取得积极进展，从而进一步促进两国的共同繁荣。

特朗普总统坚信越美关系将在经贸、国防安全、人文交流等所有领域持续深耕发展；同时表示期待在合适的时间内迎接苏林总书记访问美国。

新加坡人民行动党秘书长、政府总理黄循财表示，苏林总书记继续获得重任，体现了越南党和人民对其领导能力以及在促进经济增长、社会发展和加强区域与国际融入方面所做出重要贡献的信任；坚信在总书记的领导下，越南将在新时代中继续繁荣发展。

新加坡总理强调，苏林总书记于2025年3月对新加坡进行正式访问期间，两国将双边关系提升为全面战略伙伴关系，这是一个重要的里程碑，为扩大合作注入了新动力；同时希望继续与越南紧密配合，共同推动双边关系以及在地区和国际事务中的合作。