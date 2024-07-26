各国领导人代表团向阮富仲总书记告别

由老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里为团长的老挝党和国家高级代表团；由中共中央政治局常委、中国全国政协主席王沪宁为团长的中国高级代表团；由柬埔寨人民党主席、柬埔寨参议院主席洪森亲王为团长的柬埔寨王国高级别代表团；俄罗斯国家杜马(议会下院)副主席彼得·托尔斯泰为团长的俄罗斯联邦代表团；古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯的古巴共和国代表团前来吊唁阮富仲总书记，并在吊唁簿上留言，表示深切哀悼。



老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里在留言簿上写道：“我们对阮富仲总书记的逝世感到无限悲痛。阮富仲同志为越南党、国家和人民留下了伟大成就和光辉事业。老挝党、国家和人民永远铭记您对老越两国伟大友谊、特殊团结和全面合作作出巨大功劳和宝贵贡献。我们失去了一位敬爱的同志，老挝党、国家和人民伟大而亲密的朋友。阮富仲同志的声誉和事业将永远与我们同在”。



老挝国防部部长占沙蒙•占雅拉（Chansamone Chanyalath）大将在吊唁簿上留言，高度评价阮富仲总书记对越南捍卫和发展国家事业，培育越老两国军队乃至两党、两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系做出的巨大贡献。他已向越南党、国家、军队和人民以及阮富仲同志的家属表示沉痛的哀悼和亲切慰问。



共中央政治局常委、中国全国政协主席王沪宁率领中国代表团向阮富仲总书记家属表示沉痛哀悼。图自越通社

中共中央政治局常委、中国全国政协主席王沪宁在吊唁簿上写道：“沉痛悼念中国人民伟大朋友阮富仲同志”。



柬埔寨人民党主席、柬埔寨参议院主席洪森亲王吊唁阮富仲总书记。图自越通社

柬埔寨人民党主席、柬埔寨参议院主席洪森亲王在吊唁簿上留言表示，柬埔寨人民党领导人和党员就越南共产党中央总书记阮富仲的逝世，向越南共产党领导和党员表示深切的哀悼。柬埔寨人民党领导人失去了本着越南共产党和柬埔寨人民党的友好精神大力支持并继续发展越南和柬埔寨在各个领域的良好友谊和长期合作的同志和富有远见越南领导人。

俄罗斯国家杜马(议会下院)副主席彼得·托尔斯泰率领俄罗斯代表团吊唁阮富仲总书记。图自越通社

俄罗斯国家杜马(议会下院)副主席彼得·托尔斯泰在吊唁簿上写道：我们对毕生为越南服务的越共中央总书记阮富仲的逝世表示沉痛哀悼。俄罗斯人民将铭记并赞赏阮富仲总书记个人本着传统友谊、互信和互助的精神为建立和促进俄越全面战略伙伴关系作出的巨大贡献。



古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯率领古巴代表团吊唁阮富仲总书记。图自越通社

古巴全国人民政权代表大会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯代表古巴国家和人民在吊唁簿上留言，对古巴的忠实朋友、越共中央总书记阮富仲同志的逝世表示沉痛哀悼；高度评价阮富仲总书记的革命理论、经验和实践对越南社会主义建设十分重要的价值和国际共产主义运动的参考资源，同时高度评价阮富仲总书记对两党、两个政府和两个民族的团结情和兄弟般情谊的贡献。 当天下午，诸多国家驻越大使、国际组织代表已吊唁阮富仲总书记，并致以深切的哀悼。



阮富仲总书记不仅是一位英明的领导人，而也是一位具有国际影响力的优秀外交家。越南过去十年的对外成就中都有阮富仲总书记留下重要和具有历史意义的印记。



阮富仲同志吊唁仪式于2024年7月25日7时至22时和2024年7月26日7时至13时在国家殡仪馆举行。



阮富仲同志追悼会于2024年7月26日13时在国家殡仪馆举行。



安葬仪式于当天15时在河内市梅驿陵园举行。（完）