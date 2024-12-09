各国际组织预期越南经济保持增长势头

在7日举行的政府例行新闻发布会上，计划与投资部副部长陈国方谈到推动经济增长达7%的目标的解决方案时表示，大多数国际组织都预期越南经济将保持增长势头。这是各组织对越南的客观评价。

该实际证明，2024年最后一个季度，若没有巨大动荡和外部的消极影响，2024年经济增长可达7%。经核查从现今到年底的增长动力，可看出机会增加。第一，出口方面，市场释放良好信号，订单数量回升并出口在增加。外国投资者和专家也评价，世界投资市场低迷，但越南投资仍良好。

第二，消费领域，国内市场保持积极增长态势，特别是年底可能增加。陈国方认为，凭借这些动力，可期望增长目标达到7%以上，高于国会交付的目标。2025年，政府大胆提出增长达8%的目标。

陈国方表示，明年将出现新因素，拥有各根本性变化，特别是政策和体制，国会刚通过一系列拥有突破思维的法律将纾解各困难和堵点。这些法律将于2025年初生效，有望将刺激增长，把长期以来被堵塞的资源解放出来，推动增长。

陈国方表示，努力实现增长率达8%是为迈进民族奋发图强新纪元做好准备。在2025年第一号决议中，计划与投资部也建议力争实现增长率达8%的各项指导调控措施。

关于2024年11月和1-9月经济社会成果，农业、工业和服务三个领域都保持良好复苏和增长势头。工业生产指数环比增长2.3%，同比增长8.9%，前11月增长8.4%。社会消费品零售总额和消费服务收入增长8.8%等。

前11月居民消费价格指数上涨3.69%，抑制好通货膨胀。能源安全、粮食安全得到高涨。大米出口量和出口额分别达850万吨和53亿多美元，分别同比增长10.6%和22.3%。出口增长14.4%，进口增长16.4%，贸易顺差243亿美元。

吸引外资是一大亮点，1-11月吸引外资314亿美元，实际利用外资达217亿美元，增长7.1%，创下多年来新高。1-11月，新成立和复工复产企业21.85万家。（完）