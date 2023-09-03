各国纷纷祝贺越南国庆78周年





越南驻澳大利亚大使阮必成感谢Sinchai Manivanh大使的美好祝愿；对越老特殊团结与传统友好关系中的新进展感到高兴；同时希望两个机构进一步加强协调配合与互相支持，从而有助于加强两国外交部之间的良好关系，并为促进两国双方和多边合作关系高效发展做出积极贡献。



*越通社驻哈瓦那记者报道，值此9·2国庆节和胡志明主席逝世54周年之际，越南驻古巴大使馆在位于哈瓦那的胡志明公园举行了缅怀胡志明主席仪式。



越南驻古巴大使馆在位于哈瓦那的胡志明公园举行了缅怀胡志明主席仪式。图自越通社

在庄严的气氛中，黎青松大使重申了胡志明主席于1945年9月2日宣读《独立宣言》，宣布推翻长达80年的殖民统治制度，并为越南历史开启了新纪元这一事件对越南民族重大的历史性意义。



黎青松强调了胡志明主席对越南民族的伟大功劳，同时重申胡志明主席所留下的遗产永远活在越南民族以及每个越南人心中。 越通社驻悉尼记者报道，见面会上，Sinchai Manivanh对越南党、国家和人民在过去78年来所取得的巨大成就表示祝贺，并强调了两国传统全面合作、特殊团结和伟大友好关系的意义，同时表示越南为老挝的和平、稳定与繁荣作出了重要贡献。越南驻澳大利亚大使阮必成感谢Sinchai Manivanh大使的美好祝愿；对越老特殊团结与传统友好关系中的新进展感到高兴；同时希望两个机构进一步加强协调配合与互相支持，从而有助于加强两国外交部之间的良好关系，并为促进两国双方和多边合作关系高效发展做出积极贡献。*越通社驻哈瓦那记者报道，值此9·2国庆节和胡志明主席逝世54周年之际，越南驻古巴大使馆在位于哈瓦那的胡志明公园举行了缅怀胡志明主席仪式。在庄严的气氛中，黎青松大使重申了胡志明主席于1945年9月2日宣读《独立宣言》，宣布推翻长达80年的殖民统治制度，并为越南历史开启了新纪元这一事件对越南民族重大的历史性意义。黎青松强调了胡志明主席对越南民族的伟大功劳，同时重申胡志明主席所留下的遗产永远活在越南民族以及每个越南人心中。

同一天，古巴媒体纷纷刊登了古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯·卡内尔·贝穆德斯（Miguel Díaz-Canel Bermudez）致阮富仲总书记和武文赏主席的贺电；古巴总理曼努埃尔·克鲁斯（Manuel Marrero Cruz）致范明政总理的贺电；古巴国会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯（Esteban Lazo Hernandez）致国会主席王廷惠的贺电。



*值此越南第78国庆节之际，古巴媒体密集发布多篇赞美越南的发展成就和越南人民的坚强意志。