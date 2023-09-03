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各国纷纷祝贺越南国庆78周年
越通社驻悉尼记者报道，见面会上，Sinchai Manivanh对越南党、国家和人民在过去78年来所取得的巨大成就表示祝贺，并强调了两国传统全面合作、特殊团结和伟大友好关系的意义，同时表示越南为老挝的和平、稳定与繁荣作出了重要贡献。
越南驻澳大利亚大使阮必成感谢Sinchai Manivanh大使的美好祝愿；对越老特殊团结与传统友好关系中的新进展感到高兴；同时希望两个机构进一步加强协调配合与互相支持，从而有助于加强两国外交部之间的良好关系，并为促进两国双方和多边合作关系高效发展做出积极贡献。
*越通社驻哈瓦那记者报道，值此9·2国庆节和胡志明主席逝世54周年之际，越南驻古巴大使馆在位于哈瓦那的胡志明公园举行了缅怀胡志明主席仪式。
在庄严的气氛中，黎青松大使重申了胡志明主席于1945年9月2日宣读《独立宣言》，宣布推翻长达80年的殖民统治制度，并为越南历史开启了新纪元这一事件对越南民族重大的历史性意义。
黎青松强调了胡志明主席对越南民族的伟大功劳，同时重申胡志明主席所留下的遗产永远活在越南民族以及每个越南人心中。
越南驻澳大利亚大使阮必成感谢Sinchai Manivanh大使的美好祝愿；对越老特殊团结与传统友好关系中的新进展感到高兴；同时希望两个机构进一步加强协调配合与互相支持，从而有助于加强两国外交部之间的良好关系，并为促进两国双方和多边合作关系高效发展做出积极贡献。
*越通社驻哈瓦那记者报道，值此9·2国庆节和胡志明主席逝世54周年之际，越南驻古巴大使馆在位于哈瓦那的胡志明公园举行了缅怀胡志明主席仪式。
在庄严的气氛中，黎青松大使重申了胡志明主席于1945年9月2日宣读《独立宣言》，宣布推翻长达80年的殖民统治制度，并为越南历史开启了新纪元这一事件对越南民族重大的历史性意义。
黎青松强调了胡志明主席对越南民族的伟大功劳，同时重申胡志明主席所留下的遗产永远活在越南民族以及每个越南人心中。
同一天，古巴媒体纷纷刊登了古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯·卡内尔·贝穆德斯（Miguel Díaz-Canel Bermudez）致阮富仲总书记和武文赏主席的贺电；古巴总理曼努埃尔·克鲁斯（Manuel Marrero Cruz）致范明政总理的贺电；古巴国会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯（Esteban Lazo Hernandez）致国会主席王廷惠的贺电。
*值此越南第78国庆节之际，古巴媒体密集发布多篇赞美越南的发展成就和越南人民的坚强意志。
*值此越南第78国庆节之际，古巴媒体密集发布多篇赞美越南的发展成就和越南人民的坚强意志。
古巴共产党的中央机关报《格拉玛报》(Granma) 刊登了标题为《越南：战斗、战胜与发展》的文章，其中强调了胡志明主席于1945年9月2日宣读《独立宣言》，宣布推翻长达80年的殖民统治和上千年的封建专制制度，并成立共和民主国家这一事件的重大历史性意义。《格拉玛报》强调，已有逾300万名越南人为维护国家自由独立而牺牲。越南已成为勇敢和坚强力量的良好榜样。
电子报《古巴万岁》(Cuba,Sí)刊登了标题为《独立78周年，越南成为战胜和发展的榜样》的文章，其中强调了越南为建设一个工业化、现代化的国家，确保政治稳定，社会治安和人民幸福所付出的努力。该文章还确认越南是值得羡慕的榜样，为后代留下了很多宝贵教训。
*在越南国庆78周年之际，越南国旗于9月2日晚上19时30分至23时00分在首尔市中心的南山塔和市政厅亮起。这是首尔首次在越南国庆节之际亮起越南金星红旗的形象。
越南驻韩国大使阮武松接受越通社记者采访时认为，这一事件有助于进一步深化越韩两国关系，为推动两国双边关系在两国经济、政治、文化、外交关系得以加强的背景下迈上更高的台阶。同时让越南形象更加贴近韩国人民以及旅居韩国越南人社群。（完）
电子报《古巴万岁》(Cuba,Sí)刊登了标题为《独立78周年，越南成为战胜和发展的榜样》的文章，其中强调了越南为建设一个工业化、现代化的国家，确保政治稳定，社会治安和人民幸福所付出的努力。该文章还确认越南是值得羡慕的榜样，为后代留下了很多宝贵教训。
*在越南国庆78周年之际，越南国旗于9月2日晚上19时30分至23时00分在首尔市中心的南山塔和市政厅亮起。这是首尔首次在越南国庆节之际亮起越南金星红旗的形象。
越南驻韩国大使阮武松接受越通社记者采访时认为，这一事件有助于进一步深化越韩两国关系，为推动两国双边关系在两国经济、政治、文化、外交关系得以加强的背景下迈上更高的台阶。同时让越南形象更加贴近韩国人民以及旅居韩国越南人社群。（完）