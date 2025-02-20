各国承诺支持越南成功举办《联合国打击网络犯罪公约》

2月19日，越南常驻联合国代表团与澳大利亚驻联合国代代表团及联合国毒品控制和犯罪预防办公室（UNODC）在美国纽约联合国总部共同举办了题为“迈向河内：联合国网络犯罪公约签署仪式”的座谈会。该活动吸引了来自联合国会员国及相关国际组织的100多名代表参加。

越通社驻纽约记者报道，在座谈会开幕式上，越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使强调，在全球网络安全形势日益复杂、网络空间威胁急剧增加并直越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使。图自越通社接影响各国安全与发展的背景下，联合国通过《联合国打击网络犯罪公约》（河内公约）具有重要意义，为在全球范围内加强打击网络犯罪的国际合作提供法律框架。邓黄江大使感谢各国在2024年12月联合国大会大会上支持将河内选为《公约》签署地点，并重申，越南将继续与 UNODC、联合国法律事务厅（OLA）及各成员国密切合作，推动《河内公约》早日生效并有效实施。

UNODC和OLA代表对邓黄江大使的讲话表示赞同，承诺将继续与越南同行，并介绍了公约的谈判过程、主要内容及在河内举行公约签约仪式的必要程序。

座谈会上，由越南公安部、国防部和外交部代表组成的跨部门工作组通报了2025年在河内举行《公约》签约仪式的筹备情况；强调除了签约仪式及专题讨论会外，还将举办一系列活动，促进各国政府、企业和相关组织之间的交流与合作，共同应对网络安全挑战。通过这些活动，越南希望继续发挥负责任成员国和国际社会可信赖伙伴的作用，积极推动多边主义，参与引领全球数字治理框架的制定，确保网络安全和国家主权。

多国及部分地区组织代表高度评价越南为《联合国网络犯罪公约》签约仪式筹备工作所作出的积极努力，承诺将加快完成国内核准程序，尽早签署和批准该公约，并支持和配合越南在河内成功举办2025年签约仪式。

《河内公约》于2024年12月24日经联合国大会正式通过，公约共9章71条，涵盖多项重要内容，包括网络犯罪的法律认定；明确司法管辖主权和调查措施；规范执法程序及国际合作；预防措施；技术援助和信息共享等。

《公约》的通过彰显出联合国各成员国共同努力的成果，越南积极参与此过程，并作出重要贡献。一项涉及网络安全和数字治理等全球优先事项的多边国际条约签约仪式首次在越南举行，体现了国际社会对越南在公约制定及全球挑战应对中所作积极贡献和责任担当的认可。（完）