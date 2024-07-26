各国家和国际组织领导人就阮富仲总书记逝世致唁电唁函

加拿大总督玛丽·西蒙表示，加拿大十分重视阮富仲总书记在两国建立全面伙伴关系中提供的支持，国关系，造福两国人民。其有助于加深两国关系、造福两国人民。



克罗地亚共和国总统佐兰·米拉诺维奇、挪威首相约纳斯·加尔·斯特勒和芬兰共和国总统亚历山大·斯图布分别向越南社会主义共和国主席苏林致唁函表示哀悼。



斯洛伐克共和国总理罗伯特·菲科向越南社会主义共和国总理范明政致唁电。



联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱、津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线总书记姆波夫、日本联合执政党公明党党首山口那津男向越南社会主义共和国主席苏林致唁函。 哈萨克斯坦人民党主席叶尔穆罕默德·叶尔特斯巴耶夫分别向越南社会主义共和国主席苏林致唁电。



葡萄牙共产党总书记保罗·雷蒙多、匈牙利工人党主席团、瑞士劳动党、哥伦比亚共产党中央委员会、秘鲁共产党、秘鲁共产党—红色祖国、法拉本多·马蒂民族解放阵线，丹麦共产党国际书记、巴西共产党中央委员会、亚洲政党国际会议秘书处、德国左翼党对外委员会主席、阿根廷正义党、布宜诺斯艾利斯市委、伊拉克库尔德共产党政治局、巴拉圭共产党中央委员会等向越南共产党中央委员会致唁电和唁函表示哀悼。



老挝和平与团结委员会、中越友好协会、中国人民对外友好协会、俄越友好协会、圣彼得堡市对外委员会、韩越友好协会、日本亚非拉丁美洲团结委员会、斯里兰卡人民解放阵线、埃及和平委员会、蒙古国-越南友好协会、澳越友好协会向越南友好组织联合会发来唁电和唁函。



大不列颠及北爱尔兰联合王国外交、联邦和发展事务大臣大卫·拉米向越南外交部长裴青山致唁电。（完）