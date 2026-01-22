各国大使相信越共十四大将为越南持续谱写充满活力的发展篇章注入动力

值此越南隆重举行越南共产党第十四次全国代表大会之际，各国大使纷纷致以祝贺，高度评价越南的发展愿景和新方向，相信大会将开启一个具有积极历史意义的新篇章。

俄联邦驻越大使贝兹德特科。图自越通社

俄联邦驻越大使贝兹德特科肯定，越南以"崛起"国家的姿态步入第十四次党代会。大使认为，当前的转变是越南努力从"追赶式发展"思维转向"跨越式发展"思维的结果，基于独立自主的现代化模式并保障国家利益。



贝兹德特科强调，大会通过关于科技、创新和数字化转型的战略文件，将为越南转变增长模式、解决特大城市的挑战以及提高人民生活水平奠定坚实基础。

老挝驻越大使坎帕奥·恩特万。图自越通社

老挝驻越大使坎帕奥·恩特万认同越南增长模式的转变，高度评价越共十四大文件草案中将国家科技和数字化转型确定为主要动力的战略思维。坎帕奥认为，这是从依赖资本和廉价劳动力的增长转向知识经济的必然转变，反映了越南在动荡全球背景下的主动适应能力。

值得注意的是，坎帕奥对文件草案中将民营经济确定为重要动力的观点印象深刻，认为这体现了完善社会主义定向市场经济体制的开放和务实思维，有助于有效动员社会资源。



坎帕奥强调，越南共产党第十四次全国代表大会与老挝人民革命党第十二次全国代表大会同期举行具有重大意义，反映了两党两国在社会主义道路上的特殊团结关系和共同愿望。

古巴大使罗赫利奥·波兰科·富恩特斯表示，古巴人民相信并期待越南将继续坚定自身的发展道路：建设一个以人为本的社会，沿着社会主义方向、与环境和谐、和平并积极融入国际社会的道路发展国家。

古巴人民也相信，越南将继续建设一个为国家创造越来越多财富、为人民带来更高更公平社会福利的经济体，同时促进国家的全面和可持续发展。



古巴大使强调，越南近年来取得的成就有力证明，在共产党的领导下，依靠团结精神、坚强意志和人民的同心协力，越南完全能够建设一个发展、稳定和进步的社会。

委内瑞拉玻利瓦尔共和国驻越南大使胡安·卡洛斯·费尔南德斯·华雷斯评价，越南多年来取得了持续的重要成果，特别是在工业化进程、经济增长以及广大越南民众所享有的社会福祉方面。他认为，这些成就证明了越南党和国家以人民为中心、基于工业化基础并创造性运用胡志明思想的正确路线。这位委内瑞拉外交官也评价，越南不仅是委内瑞拉，也是许多发展中国家的典范。



谈及越共十四大，胡安·卡洛斯·费尔南德斯·华雷斯认为，这是在越南已成为东南亚地区地位日益稳固、在国际舞台上（包括拉丁美洲地区）作用日益凸显的主体背景下，延续过去多年有效推行政策的契机。



委内瑞拉大使表示，委内瑞拉正以高度关注和极大期待关注着越共十四大，视其为越南继续维持和发扬过去多年来带来成功政策的机遇；同时评价越南共产党严谨、一致的政策规划工作是帮助越南不仅实现国内发展，更提升地区和世界角色的关键因素。



关于双边关系，大使强调，对委内瑞拉而言，越南不仅是合作伙伴，更是真诚可信的朋友；越南也是努力克服困难、致力发展并为人民带来切实利益的榜样。

作为外交使团团长并曾出席5次越共党代会，巴勒斯坦驻越大使萨迪·萨拉马分享了他坚定的信念：尽管国际背景充满挑战，越南总能找到适合自己的道路，将国家建设得繁荣富强。

各国大使相信，大会的决策将为越南继续谱写充满活力的发展篇章注入动力，为地区和世界的和平、稳定与繁荣作出积极贡献。（完）