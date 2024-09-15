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各国和国际组织继续向越南第三号台风受灾群众提供援助
联合国计划开发署援助的家庭用具包括水桶、成人和儿童的橡胶靴子、被子、药品、口哨和其他必需品。
联合国计划开发署常驻越南代表拉姆拉·哈立迪(Ramla Khalidi)向越南政府、受台风摩羯严重影响的灾民致以深切慰问。他同时表示，联合国计划开发署高度评价越南人民在台风发生后的团结、相亲相爱精神；越南政府在应对该灾害，特别是救援工作协调中做出快速、果断的领导，确保人民群众的安全和抵御能力。该机构源援助越南进行跨部门需求、紧急救援评估和制定尽早恢复、长期抵御能力的计划。
*14日上午，越南农业与农村发展部防灾与堤坝管理局局长与越南驻瑞士大使进行座谈。
座谈上，瑞士驻越南大使托马斯·加斯（Thomas Gass）承诺将援助越南开展在灾后恢复重建工作。具体，该国将派遣约8名在清洁水、卫生、安全房屋资深专家在下周赴越南安沛省开展考察、深入研究该省需求，从而提出适合的重建方案。
此外，该国已将总重量达25789公斤、包括安全房、安全水的设备的救援货物运送到越南，预计16日将抵达越南内排机场，旨在援助越南洪灾区居民。
*14日下午，东盟自然灾害管理人道主义援助协调中心(AHA)援助越南洪灾区居民的第三批救援物资已抵达内排国际机场。农业与农村发展部防灾与堤坝管理局预计今日晚上将把这批物资移交给老街省。
东盟自然灾害管理人道主义援助协调中心这批援助物资包括家庭用具、维修房屋工具、厨房用具、个人卫生用具，总额达254091多美元。
此前，该中心两批援助物资于13日早上4时45分钟和14时15分钟抵达内排机场。当天晚上，防灾与堤坝管理局领导已把这批援助物资移交给安沛省领导。
此前，11日晚，澳大利亚政府援助的264套个人卫生用品、120部厨房用具、260部房屋维修工具、被子、毯子、帐篷等的援助物资已运抵越南。在受到这批物资后，农业与农村发展部已直接送往安沛省，及时援助灾区居民恢复重建家园，尽快稳定生活。（完）