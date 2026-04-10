各国、政党领导人继续发来贺电贺函祝贺越南新一届领导班子产生

值此越共中央总书记苏林同志当选越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选越南社会主义共和国政府总理，陈青敏同志当选越南社会主义共和国国会主席之际，俄罗斯、文莱、日本、委内瑞拉、南非、哈萨克斯坦、安哥拉、瑞典、瑞士等各国及政党领导人向其致贺电、贺函。

委内瑞拉临时总统德尔茜·罗德里格斯就苏林总书记当选越南国家主席表示祝贺，申明两国都拥有斗争、尊严与坚韧的辉煌历史，双方相互尊重、团结与合作的关系悠久；坚信两国将继续携手前行，造福两国人民，为建设一个公平、多极、多中心的世纪作出贡献。

南非共产党祝贺苏林总书记当选国家主席；相信在国家主席的岗位上，苏林同志将贡献其宝贵的经验与知识，推动越南民族的事业向前迈进。

安哥拉总统、瑞典国王、瑞士共产党中央委员会总书记向苏林总书记、国家主席致贺电、贺信。

文莱达鲁萨兰国苏丹哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚祝贺黎明兴同志当选越南政府总理；表示文莱达鲁萨兰国与越南持续保持着亲切、悠久的友好关系，在贸易、能源和民间交流等领域全面合作伙伴的基础上得到了巩固。文莱苏丹期待与政府总理黎明兴同志继续协调合作，在双边层面以及东盟伙伴的紧密合作框架内，进一步推动两国关系发展，造福两国人民并符合两国共同利益。

俄罗斯联邦政府总理米哈伊尔·米舒斯京向黎明兴同志当选越南政府总理表示祝贺；同时相信在政府首脑的岗位上，黎明兴总理将继续关心并在相互尊重和越俄全面战略伙伴关系精神的基础上加强双边合作。米舒斯京总理强调，俄方重视推动与越南政府各层级的合作，以扩大双方在经贸、科学技术、文化与人文等领域的双边合作；为落实能源、工业、农业、交通基础设施、科学、教育及其他领域的重大合作项目创造便利条件，为两国带来利益。

俄罗斯联邦会议国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金和俄罗斯联邦会议联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科祝贺陈青敏同志连任国会主席；表示相信在陈青敏同志的领导下，越南国会将继续在确保可持续发展、完善法律基础和维护越南人民利益方面发挥重要作用；期待通过多种形式进一步推动议会间对话发展，旨在加强俄越全面战略伙伴关系以及两国人民之间的深厚友谊。

日本众议院议长森英介祝贺陈青敏同志再次当选越南国会主席；并希望与陈青敏主席共同努力，为推动和加强日本众议院与越南国会之间的合作关系以及两国间的合作关系作出贡献。

哈萨克斯坦议会下议院议长叶尔兰·科沙诺夫也祝贺陈青敏同志再次当选越南国会主席。（完）