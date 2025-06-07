司法——越中关系合作的重要支柱之一

应中国共产党中央委员会委员、最高人民法院院长张军邀请，越南共产党中央书记处书记、最高人民法院院长黎明智率领越南最高人民法院高级代表团于6月3日至7日对中国进行工作访问。



越通社驻北京记者报道，在北京期间，黎明智会见了中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记陈文清；与中国最高人民法院院长张军举行会谈；与中国最高人民检察院检察长应勇进行业务交流。



黎明智在会见陈文清时表示，此访旨在落实越中两党两国最高领导人达成的共识，其中将司法领域作为两国合作的重要支柱之一。



黎明智向陈文清介绍了越南在各领域大力开展的改革工作，以适应新形势，满足国家发展要求。



双方就近年来越中人民法院合作取得的进展交换了意见。

陈文清表示，越南与中国是共产党领导的两个社会主义邻国，两国保持密切合作关系，各领域合作不断增强。在此背景下，加强两国法院合作意义重大。



此前，越中最高人民法院院长举行了会谈。在真诚友好的氛围中，双方一致同意进一步加强专业领域合作，重点是在国际金融中心下设立专门法院、解决知识产权、贸易、破产等领域的纠纷、在诉讼活动中应用人工智能、推动数字化转型、建设电子法院等方面互换信息，开展经验交流等。双方同意将于2025年11月联合举办越中边境省份法院会议。



访问中国期间，黎明智一行走访越南驻华大使馆，并与大使馆工作人员进行工作交流。（完）