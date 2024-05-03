可持续保护与弘扬宁平省被UNESCO认可的遗产价值

除了令人惊叹的自然景观，在地质和地貌方面具有杰出的全球价值外，宁平的历史-文化价值发展并流传至今，其中有大量文化遗产，包括近2000项物质文化遗产和近500项非物质文化遗产。这些都是宁平快速、可持续发展的潜力和动力。

目前，宁平省拥有三个被联合国教科文组织公认的遗产，即文化与自然双重遗产——长安名胜群；人类非物质文化遗产代表作——越南三府祀母信仰以及红河三角洲湿地生物圈保护区。

除了联合国教科文组织公认的遗产外，宁平省正在与和平省及相关机构和单位协调制定国家档案，申请联合国教科文组织将“芒巫”列入人类急需保护的非物质文化遗产名录；与太平省及相关机构和单位协调，建档申请联合国教科文组织将“红河三角洲的朝（Chèo ）艺术”列人类非物质文化遗产代表作名录。

同时，宁平省还拟向政府提议建档申请将盲人曲艺术（Xẩm）列入联合国教科文组织急需保护的非物质文化遗产名录；将山水（Non Nước）山的文碑列入世界记忆遗产名录。

认识到全球一体化时代可持续发展的重要性，应对气候变化和其他社会问题的挑战，宁平省始终按照越南政府于2012年批准的《越南可持续发展战略》的精神和方向确定快速可持续发展的目标。

其中，该省确定了基于其潜力和优势，特别是被联合国教科文组织列入遗产名录的遗产系统的基础上的可持续发展方向将宁平保护和弘扬文化价值和人文发展视为重点任务。

该省进一步完善和开展管理和弘扬遗产价值的公私合作模式，为可持续发展注入动力。与此同时，加强管理能力建设，培养可持续发展的人力资源等。（完）