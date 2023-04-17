古巴驻越大使：越南国会主席王廷惠的古巴之行意义重大

在越南和古巴即将迎来庆祝古巴领袖菲德尔·卡斯特罗对广治省南越解放区50周年（1973年9月~2023年9月）的背景下，越南国会主席王廷惠将应埃斯特万·拉索·埃尔南德斯(Esteban Lazo Hernández)的邀请对古巴进行正式访问。

古巴驻越大使奥兰多·尼古拉斯·埃尔南德斯·吉伦(Orlan do Nicolás Hernández Guillén)就越南国会主席王廷惠于4月18日对古巴进行访问前夕接受越通社记者采访时强调，此次访问意义重大，因为越南国会主席王廷惠是对古巴进行访问的越南最高领导人之一。

奥兰多•尼古拉斯•埃尔南德斯•吉伦大使强调，此次访问将有助于进一步深化古越两国多个领域的合作关系，并增进两国国会的关系。

越南国会主席王廷惠的访问是在越南和古巴正在筹办多项活动，庆祝古巴领袖菲德尔卡·斯特罗访问广治50周年和古巴支援越南南方委员会成立60周年（1963.9.25）的背景下进行的。古巴大使强调，菲德尔·卡斯特罗是第一位也是唯一一位访问南越解放区的外国元首。

古巴领袖菲德尔·卡斯特罗在《巴黎和平协定》签署几个月后访问热火朝天的战场—— 广治省，以及其在新林241高地发表的名言“为了越南，古巴愿意献出自己的鲜血”已成为兄弟般的两个民族团结一致、始终如一的象征，为世界和平、民族独立、民主和进步作出贡献。

古巴驻越大使奥兰多•尼古拉斯•埃尔南德斯•吉伦再次强调，越南国会主席王廷惠的访问具有“历史意义”，将有助于进一步推动两国合作关系发展。

奥兰多•尼古拉斯•埃尔南德斯•吉伦大使在提及越南国会主席王廷惠于 4 月 19 日在吉隆滩战役胜利日（1961 年 4 月 19 日~ 2023 年 4 月 19 日）之际暨3月26日举行大选后的古巴第10届国会第一次会议上发表讲话一事表示，这是一个“历史性”、“非常特殊”的事件，这个事件只能发生在古巴和越南的关系，因为两国的关系“极为特殊”。

古巴和越南有着兄弟般的关系，两国一向团结，在发展、捍卫主权和独立的斗争中始终相互给予支持。古巴一向支持越南的民族解放斗争。当前，在古巴面临诸多困难时，越南始终给予古巴人民帮助和支援。古巴大使表示，这些是两国兄弟关系的显着特征。

在古巴共产党和越南共产党的领导下，古巴和越南两个社会主义国家以自己的发展模式，共同追求为人民过上更好的生活和为社会公正而奋斗的目标。双方有机会通过两国特殊的关系深入交流发展经验。越南经历了多年的革新，取得了许多令人瞩目的经济和社会发展成就。古巴大使强调，这是古巴可以借鉴的模式，双方可在这一领域上进行合作。

奥兰多•尼古拉斯•埃尔南德斯•吉伦大使还表示，古越两国经济具有互补性。越南为古巴提供了许多重要的必需品，特别是大米，这对确保古巴的粮食安全至关重要。此外，越南还向古巴提供许多技术产品，为保持包括古巴在内的许多市场的设备供应稳定做出了贡献。同时，古巴拥有许多世界著名的产品，以及基因、生物学和医药等产品。这些是双方可以相互补充，发挥彼此的优势的领域。

提及越南和古巴两国国会的合作关系，埃斯特万·拉索·埃尔南德斯大使表示，两国立法机构多年来有着深厚的关系。这一深厚的合作关系将有助于深化两国的发展经验交流。

奥兰多•尼古拉斯•埃尔南德斯•吉伦大使表示，在访问期间，双方就许多合作领域深入交换看法，并签署多项重要的合作协议。（完）