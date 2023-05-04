古巴重视巩固和加强与越南的特殊团结关系

武文赏强调，越南党和国家始终高度重视与古巴的特殊友好关系，其中两党关系肩负着政治基础作用，为两国全面合作指明方向。武文赏建议，双方继续扩大和提高两国在创新研究、总结、理论与实践交流，经济社会合作和社会主义建设等领域的合作效率；继续保持高层代表团定期互访，扩大和提高两党各委员会以及两国政治、社会、人民群众和青年组织的合作效率；在国际问题和国际论坛上密切协调和相互支持；强调双方应特别重视配合有效落实两国合作协议、计划和项目；共同思考灵活务实的新方式，发挥政府间委员会的作用，着力落实合作协议，积极交流可行的有效方式以化解困难和障碍等。罗伯托·莫拉莱斯·奥赫达对越南人民争取民族独立斗争的历史传统和越南人民在以阮富仲总书记为首的越南共产党提倡并领导的革新事业中取得的具有历史意义的伟大成就表示钦佩。罗伯托·莫拉莱斯·奥赫达肯定，古巴党、国家和人民特别重视巩固和加强与越南的特殊团结关系，感谢越南党、国家和人民始终与古巴同行、团结、共担困难和挑战；强调古方愿为越南企业赴古投资创造便利条件；一致同意双方应继续进一步巩固和深化由胡志明领袖和菲德尔卡斯特罗领袖共同培育并传承给子孙后代的特殊友好关系。武文赏再次重申越南支持立即无条件解除对古巴封锁、禁运措施的斗争的原则和一贯立场；越南党、国家和人民始终与古巴同行和分担，愿意扩大和深化两党、两国和两国人民之间的特殊团结关系。（完）