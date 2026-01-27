古巴民族英雄何塞·马蒂雕像在胡志明市落成

1月27日下午，值此纪念古巴民族英雄何塞·马蒂（José Martí）诞辰173周年（1853.1.28—2026.1.28）之际，古巴共和国驻胡志明市总领事馆举行何塞·马蒂雕像落成仪式。



胡志明市人民委员会副主席阮孟强在仪式上表示，古巴民族英雄、伟大思想家何塞·马蒂雕像落成仪式是具有深刻人文意义的活动，充分体现越古两国深厚友谊。这是在胡志明市的首座古巴伟人雕像落成，是越南与古巴两个民族之间紧密相连的传统友谊的生动象征。



胡志明市人民委员会副主席阮孟强在仪式上发表讲话。图自越通社

这不仅是对古巴一位伟大人格、卓越智慧的崇高致敬，而且对一位为越古两国始终如一的友谊播下最初种子的先锋使者的深切感激之情。



古巴驻胡志明市总领事阿里亚德娜·费奥·拉布尔达（Ariadne Feo Labrada）表示，何塞·马蒂是首位通过他所撰写关于越南人民富有创造力的生活方式、特色文化和英雄不屈的斗争历史的文章拉近古巴与越南人民的距离。



她相信何塞·马蒂雕像将进一步加深越南人民，特别是年轻一代对古巴的了解，为不断巩固和发展越古特殊友谊作出积极贡献。



何塞·马蒂雕像由古巴驻胡志明市总领事馆与胡志明市美术大学、人民公安大学联合完成的。这座雕像采用白色大理石雕刻，高65厘米，坐落于古巴驻胡志明市总领事馆院内。（完）