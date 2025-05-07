古巴媒体：越南·2025年亚洲经济的引擎

古巴国际电视频道指出，2024年，越南已成为本地区第二大经济体，并正朝着在2025年创下出口新纪录的目标迈进。这一成就不仅巩固了越南在地缘政治上的地位，也使西方国家对越南共产党领导模式刮目相看。



在《越南·2025年亚洲经济的引擎》节目中，古巴国际政治研究中心（CIPI）教授鲁维斯雷·冈萨雷斯·萨埃斯（Ruvislei González Sáez）强调，尽管全球局势动荡不安，越南依然凭借多边外交政策与战略远见保持稳定发展。他表示：“越南已从20世纪80年代的一个贫穷国家成功转型为中等收入国家，并以在2045年成为高收入发达国家为目标。”



节目认为，促使越南取得经济成就的关键因素之一是其对挑战的高度适应能力，例如应对特朗普政府的关税政策。鲁维斯雷教授解释称：“越南主动多元化市场，扩大对美国的投资，并加强与拉美地区的关系，以减少依赖。”



节目还提到越美外交关系，2025年将迎来越美关系正常化30周年，这标志着两国关系虽存在分歧，但总体呈积极进展。

值得注意的是，古巴国际电视频道还指出，欧洲正越来越重视与越南的关系。西班牙首相桑切斯上月对越南的访问以及双方签署的多项合作协议，凸显出两边合作的巨大潜力。节目认为：“越南正成为欧洲在当前地缘政治背景下的重要合作伙伴，不仅体现在经济领域。”



以2024年增速超7%的成绩，越南持续巩固其在本地区的亮点地位。古巴国际电视频道总结称：“越南是坚定领导路线、可持续发展战略和善于从全球挑战中抓住机遇的转型典范。”



古巴国际电视频道是古巴最具影响力的国际媒体之一，长期致力于从发展中国家的视角分析全球经济与政治问题。该频道给予越南如此大篇幅的正面报道，反映出这个东南亚国家在国际舞台上日益上升的影响力。（完）