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古巴媒体盛赞胡志明主席
据越通社驻哈瓦那记者报道，作者伊丽莎白·纳兰霍（Elizabeth Naranjo）在文章开头引用了古巴和拉美伟大诗人尼古拉斯·吉兰（1902-1989）的诗作《胡志明》。
伊丽莎白·纳兰霍表示，世界铭记胡志明主席是一位伟大的智者和出色的政治家。在越南和世界上许多地方，一代又一代人民公认胡志明为领导越南取得独立和国家统一的人。胡志明主席在马克思列宁主义和阶级斗争的基础上奠定了越南共产党的基础。
胡志明始终重视同社会主义国家的关系和世界各地的解放运动。1960年12月，古巴成为西半球第一个与越南建立全面外交关系的国家。对于两个民族的关系，古巴领袖菲德尔·卡斯特罗曾强调，“为了越南，我们愿意献出鲜血”。
胡志明主席曾经说过：“古巴和越南之间的距离遥远到当一个人在睡另一个人就醒了的程度。过去人们常说，英国国旗上的太阳永远不会落下。但现在必须说，在革命旗帜下，太阳永远不会落下。也就是说，我们两国地理上相反，但道德上却完全一致。”
在文章结尾，作者评价胡伯伯的教诲是越南民族不可或缺的一部分。他的影响渗透到这个亚洲国家当代生活的方方面面，使越南如他所期望的那样“美丽一百倍”。（完）