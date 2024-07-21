古巴媒体充分肯定阮富仲总书记的贡献

《格拉玛报》、《拉丁新闻》、CAN、《古巴讨论》《起义之声》、古巴哈瓦那广播电台、Cubas 和时钟电台等网站的纷纷以头条报道了《古巴不可弥补的损失》、《越南失去了一位在国际上享有盛誉的领导人》等文章。



各篇文章援引了劳尔·卡斯特罗·鲁斯（Raúl Castro Ruz）大将和古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国主席米格尔·迪亚斯·卡内尔-贝穆德斯（Miguel Díaz Canel-Bermúdez）的唁函写道，“阮富仲同志的逝世是古巴不可弥补的损失。古巴将永远铭记阮富仲同志——一位伟大的兄弟，不断努力推动越古两党、两国国会、政府和两国人民之间的特殊友好关系发展。”



“阮富仲这位亲密的朋友将获得几代古巴人铭记于心，他是两国传统友谊的支柱，也是一位随时在最复杂、最具挑战性时期，愿与古巴紧密团结在一起的伟大兄弟”。 “我们坚信，阮富仲同志的个人榜样、思想遗产和政治生涯将成为越南人民所有事业的宝贵动力。 ”



唁电中指出，“阮富仲同志生平与事业为子孙后代留下了无价的遗产。阮富仲同志在提高共产党地位发挥的作用，对马克思列宁主义和胡志明思想的创造性运用，以及对当前背景下国际关系的远见，都是对越南社会主义建设的杰出贡献。这将体现在越南在共产党英明领导下革新事业取得的新胜利。” “我们完全相信，他的个人榜样、思想遗产和政治生涯将成为越南人民一切事业的重要参考。 古巴领导人还重申继续加强古越兄弟般关系的坚定意愿。



据古巴媒体的报道，阮富仲总书记在其政治生涯中始终热心推动古越两党、国会、政府和国家之间特殊兄弟情谊和互信。



7月19日，古巴cubadebate.cu新闻网发表鲁维斯雷·冈萨雷斯·赛斯博士的文章，高度评价阮富仲总书记为国家发展作出的巨大贡献。 鲁维斯雷·冈萨雷斯博士评价说，像阮富仲总书记这样既是政治战略家又是优秀的社会政治制度理论家并广受人民爱戴的领导人是非常罕见的。



阮富仲总书记的理论思想在越南革新事业中运用到实践中并取得了重要成果。



文章称，阮富仲总书记的思想为国际社会主义运动留下了宝贵的遗产和重要的教训。今日的越南是一个更大、实力更强、具有较高国际声誉的国家。



文章还强调了阮富仲总书记在反腐败斗争中所发挥的作用，从而提高了越南共产党的透明度和领导力。



文章称，在阮富仲总书记的领导下，2011年至今，越南已从一个中等偏下收入国家转变为亚洲小虎之一，到2045年有望成为高收入国家。越南人民物质生活和精神生活显著改善。



文章写道，在外交政策方面，在阮富仲总书记的领导下，越南根据“四不”原则，实施竹子外交政策，留下了深刻的印象 。



作者在文章结尾中评价，“越南不仅失去了一位杰出的领导人，世界失去了一位最明智的领导人之一。阮富仲总书记留下了伟大的理论和实践遗产。”（完）