古巴妇女联合会秘书长访问宁平省

范光玉在会见中向古巴妇女联合会代表团简要介绍了当地经济社会发展、党政建设工作、国防安全保障和妇女运动发展等情况。值得注意的是，2021-2026年任期各级党委、国会代表的人民委员会女性代表比例比上届有所提高。 该省第十四届国会女性代表比例达50%，居全国首位。全省各级妇联继续在妇女工作和男女平等事业中发挥重要作用。



宁平省建议越南妇联与古巴妇联为宁平省妇联参与和促进两国妇联合作，尤其是在促进妇女参政、教育、科研、支持妇女参与经济发展、传统教育、培育家庭价值观等方面的合作活动创造便利条件，进而加强越南和古巴两国妇女之间的特殊团结、友谊和深入合作。



古巴妇联秘书长对宁平省关于进一步提升妇女在各级政府中的作用的提议表示赞同，并表示，她参观了部分教育培训和农业经济发展模式，在此期间所获得的信息对古巴非常有用。 特别的是，在宁平广泛展开的“妇女与环境”模式，与古巴的环保战略有很多相似之处。



当天，古巴妇联代表团参观和学习借鉴宁平省庆成乡幼儿园的教育模式和“妇女与环境”模式的经验。当天下午，代表团参观了宁平省获联合国教科文组织公认的文化-自然遗产——长安名胜群的部分景点。（完）