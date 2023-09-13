古巴国家主席主持菲德尔·卡斯特罗首次访问越南50周年庆典活动

越南驻古巴大使黎青松在庆典上致辞时强调，菲德尔·卡斯特罗主席于1973年对越南的访问是双边关系的重要里程碑。菲德尔·卡斯特罗主席成为第一位也是唯一一位访问新解放区并高举越南南方解放阵线旗帜的外国国家元首。黎青松大使强调，菲德尔·卡斯特罗领袖的这一形象是对革命力量的巨大精神鼓舞，同时也在全球范围内传播援越运动。越南大使表示，深信古巴一定能够克服一切困难和障碍，在社会主义建设事业中取得许多胜利。古共中央政治局委员、中央书记处常务书记罗伯托•莫拉莱斯•奥赫达（Roberto Morales Ojeda）强调了50年前菲德尔·卡斯特罗领袖对越南的访问的重要性。他回顾，菲德尔·卡斯特罗在全程的讲话中强调了越南对世界各地的革命和民族解放运动所发挥的非凡作用。菲德尔·卡斯特罗的访问不仅为两国建立传统兄弟般团结关系做出了贡献，也彰显了两个民族建设符合各自特点的社会主义的决心。罗伯托•莫拉莱斯•奥赫达对越南人民对古巴始终如一的团结之情表示感触。越南目前是古巴在亚洲的第二大贸易伙伴和第一大投资来源国。经贸关系有助于加强两国人民传统兄弟关系。50年前，1973年9月中旬，当越南争取国家统一斗争还处于激烈阶段时，古巴英雄菲德尔·卡斯特罗总司令跨越半个地球来到了越南，亲自走进广治火区目睹越南人民的激烈战场和英勇战斗。作为战争未结束时第一位也是唯一一位访问越南南方解放区的外国国家元首，菲德尔·卡斯特罗主席的历史性访问已成为两个民族始终如一的兄弟般团结关系的象征。（完）