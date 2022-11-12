古巴全国人民政权代表大会秘书长访问芹苴市

陈越长在会见中强调，越古两党、两国和两国人民的传统友谊、全面合作和团结一致关系在政治、外交、国防、经济、科技、教育、卫生等各个领域不断得到巩固与发展。



陈越长建议，为了促进芹苴市与古巴的合作关系，双方应继续加强举行代表团互访，促进贸易合作，为两国企业有机会接触、交流和了解彼此的需求、优势和潜力创造便利条件。陈越长希望，古巴全国人民政权代表大会秘书长兼国务委员会秘书长向古巴商界和投资者推介芹苴市的潜力和投资商机。



阿科斯塔表示，在古巴面临诸多困难的时候，越南在很多方面给予古巴支持和帮助。阿科斯塔高度赞赏越南在国际舞台上的话语权，并希望越南在未来给予古巴更多支持。



访问芹苴市期间，阿科斯塔一行走访参观雄王庙，造访设在茶若工业园区的南方水产工业责任有限公司。



阿科斯塔对南方水产工业责任有限公司査鱼养殖和加工流程、一边抗击疫情一边恢