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古巴党、政府和人民悼念阮富仲总书记
豪尔赫·路易斯·布罗什·洛伦佐先生表示，古巴党、政府和人民对阮富仲总书记的逝世表示沉痛悼念。古巴共产党中央政治局委员、全国人民政权代表大会主席、古巴国务委员会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯（Esteban Lazo Hernandez）代表古巴党和人民赴越南出席阮富仲总书记葬礼。
另一个方面，古巴当地时间7月24日上午，古巴共产党中央第一书记、古巴共和国主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）率古巴高级代表团来到越南驻古巴大使馆吊唁阮富仲总书记。
豪尔赫·路易斯·布罗什·洛伦佐先生说：“当我们古巴人得知这一悲痛消息时，古巴党和国家立即决定组成高级代表团参加阮富仲总书记同志的葬礼。仅几个小时后，我们的第一批代表团就立即出发，尽快抵达越南，就像以前我们的菲德尔主席去世时一样，参加葬礼的越南代表团也是第一个抵达古巴的外国代表团。”
与此同时，古巴党和国家还宣布对阮富仲同志进行为期3天的全国哀悼，同时古巴主要媒体也发表了多篇有关阮富仲总书记关于社会主义和世界革命运动的思想、实践和理论的文章。古巴认为这是引导年轻一代继续革命进程、发展国家并进一步加强古巴与越南两国关系的一种方式。
豪尔赫·路易斯·布罗什·洛伦佐先生表示，阮富仲总书记的国际声誉反映了越南在国际舞台上日益提升的地位。阮富仲总书记在其政治生涯中担任过多个职务。无论在哪个岗位上，阮富仲总书记都表现出一个朴素、谦虚、亲民且具有国际性的形象。这证实了阮富仲同志在国内外的声誉日益上升。
古巴共产党中央经济与生产部部长豪尔赫·路易斯·布罗什·洛伦佐先生指出，阮富仲总书记的朴素、谦逊、革命道德以及政治理论思想不仅成为越南人民的无价资产，不仅在越南国内具有影响力，而且还越过越南国境影响着世界各地的左派和革命运动。
谈到古巴与越南两国经贸合作，豪尔赫·路易斯·布罗什·洛伦佐先生表示，越南与古巴在经济、金融、贸易、科技等领域的合作关系在多个方面都得到发展并取得了许多重要成就。越南是古巴在各方面的战略伙伴。
豪尔赫·路易斯·布罗什·洛伦索先生强调：“越南和古巴有着在各自国家建设和发展社会主义、为两国人民实现社会正义的最高目标的共同理想。由于这种深厚的特殊关系和许多共同的理想，越南和古巴有许多共同的项目，共同努力发展我们的国家，造福两国人民。”（完）