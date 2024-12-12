古巴举行越南人民军成立80周年纪念典礼

越通社驻古巴记者报道，古巴革命武装力量部（MINFAR）在哈瓦那举行隆重仪式，纪念越南人民军建军80周年（1944.12.22~2024.12.22）。古巴革命武装力量部部长阿尔瓦罗•洛佩斯（Álvaro López Miera）上将，越南驻古巴大使黎光龙，旅居古巴越南人代表和古巴高级军官及学员等代表出席。

黎光龙在仪式上发表讲话时强调，经过80年的建设、战斗和成长，越南人民军队不断发展壮大，不愧为特殊的政治力量，是越南党、国家和人民绝对忠诚、值得信赖的战斗力量。

黎光龙强调，越南人民军和古巴武装力量60多年来一直保持着良好的传统友谊，一直是越南与古巴传统团结、特殊友谊和全面合作关系的重要支柱。越南希望并坚决维护与发展两军乃至两党、两国和两国人民之间的传统友谊和始终如一关系。黎光龙重申，越南始终支持与兄弟般的古巴人民在正义革命事业中并肩同行。

古巴共产党中央委员、古巴革命武装力量部西部集团军司令埃内斯特·费约·艾罗（Ernest Feijóo Eiró）强调，古巴人民和武装力量始终高度重视与越南在经济、政治和军事等领域的特殊关系。

值此机会，越南驻古巴国防武官办公室向曾经为越南人民民族解放斗争作出贡献的古巴老兵赠送礼品。（完）