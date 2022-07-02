发挥槟椥省的生态旅游优势

槟椥省文化体育与旅游厅厅长阮文盘表示，该省重点发展生态旅游、果园旅游、水上旅游、历史文化遗迹旅游、社区旅游、度假旅游等主要旅游类型。

阮文盘表示，槟椥省不仅拥有宁静祥和的自然风光，而且还是一个有着悠久的历史文化传统的省份。槟椥省目前具有阮廷炤陵墓及纪念区和槟椥省同起遗迹区等两个国家特别遗迹区，16个国家级遗迹区和近60个省级历史文化遗迹区。此外，槟椥省还有许多传统庙会、传统节日以及带有浓郁南部地区的民歌和艺术类型等民间活动。

在新冠肺炎疫情得到控制后，槟椥省积极主动开展促进旅游业复苏和发展的多项活动。特别的是，该省在安全适应新冠肺炎疫情的条件下成功举行了胡志明市与槟椥省旅游对接会、首批游客欢迎仪式、在2022年第18届胡志明市旅游日活动框架内的胡志明市与槟椥省旅游促进推介会等活动。

今后一个时期，槟椥省将继续多措并举促进旅游业的复苏，如加大有关槟椥省——一个安全、友善、优质的目的地的宣传推广力度，加强与全国各省市特别是与胡志明市及九龙江三角洲地区13个省市的旅游合作与对接等。

阮文盘指出，凭借椰子树这一优势，该省鼓励当地各旅游企业和旅游经营单位发展生态旅游、水上旅游和文化体验活动等旅游产品。此外，该省还呼吁国内外企业对沿河高端度假旅游、信仰文化旅游、会奖旅游等项目进行投资。从而为槟椥省树立独特的旅游形象。（完）