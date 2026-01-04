发挥口岸经济优势 为新阶段增长注入动力

近年来，西宁省口岸经济发展取得积极进展。据西宁省工贸厅统计，2025年前10个月，全省进出口总额达26亿美元，边民互市贸易额超过1.7万亿越盾，跨境货物流通保持稳定，反映出边贸市场的活力以及双方进一步深化合作的潜力。

西宁省人民委员会主席黎文坎表示，目前全省拥有4个国际口岸、4个主要口岸、13个副口岸、3个口岸经济区，以及规模较大的工业园区和产业集群。依托毗邻的隆安国际港，这一体系正成为推动西宁省经济增长的重要动力。



2025年，全省地区生产总值（GRDP）增长9.52%，位居东南部地区首位，财政收入完成预算的128%。

除作为投资目的地外，西宁省还是越南与柬埔寨合作的重要桥梁。通过构建以木排（Mộc Bài）—沙密（Xa Mát）—平协（Bình Hiệp）—新南（Tân Nam）为核心的多中心口岸经济模式，西宁省有效引导货物流向，发挥各区域比较优势，减少对单一通关点的依赖，推动贸易、投资、旅游及民间交流协同发展。

其中，新南口岸升级为国际口岸被视为重要进展，促进边境地区的贸易活动发展。在与柬埔寨Meun Chey国际口岸实现同步运行后，新南将成为重要的经贸通道，缩短从胡志明市通往金边的行程，同时为西宁省和柏威夏省（Prey Veng）的经济社会发展注入新动力。

从企业角度看，RUBYTRAN进出口与运输公司执行董事陈太平认为，西宁省多层级口岸体系为企业灵活分流货物、降低物流成本、提升供应链效率创造了有利条件。

陈太平认为，省内基础设施的完善及行政审批改革的推进，使企业能够主动安排生产和出口计划。在物流方面，西宁省在三方面均表现出色：多样化口岸网络、便捷的跨区域连接以及持续改善的营商环境。

企业界期望，西宁不仅成为重要通关点，更能成为区域物流链的“战略支撑”，推动边贸经济朝现代化、可持续方向发展。

在最近举行的新南—Meun Chey国际口岸正式启用仪式上，越南政府总理范明政指出，这对国际口岸不仅开辟了更加便利的贸易通道，也是越柬睦邻友好关系的象征。他表示，近年来两国经贸和投资合作持续发展，双边贸易额年均约100亿美元；2025年前11个月达104亿美元，同比增长12.7%。

柬埔寨首相洪玛奈在仪式上强调，国际口岸及配套基础设施的同步运行对两国经济社会发展具有战略意义，并呼吁双方加强规划协调、基础设施互联互通，为跨境货物和服务流通创造更加便利的条件。

有效发挥口岸经济优势，有助于建设和平稳定、共同繁荣的边境线，同时打造充满活力的合作区，从而促进贸易、旅游、文化及民间交流的高效发展。（完）