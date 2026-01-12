发挥全民族大团结建设中的核心地位

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线和中央各群众团体党委书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀出席会议。



中央书记处常务书记陈锦秀代表政治局和书记处在会上发表讲话时明确指出该组织活动中仍存在的若干不足和局限，要求严肃评估并查明原因，提出及时有效的改进方案。



陈锦秀同志强调，2026年，国家将举办许多重大事件。作为人民代表组织及政治体系的重要组成部分，越南祖国阵线及其各成员组织应进一步发挥在民族大团结建设中的政治核心作用；积极凝聚并动员广大会员、团员及人民群众，掀起爱国竞赛热潮，践行民主，凝聚社会共识，为实现2026年及后续各阶段政治目标做出积极贡献。



在强调今后一段时期的重点任务时，中央书记处常务书记陈锦秀要求中央祖国阵线与各群众团体党部继续大力革新思维、行动、活动内容及方式；加强并巩固全民族大团结，发挥各阶层人民在建设和保卫祖国事业中的创新精神。与此同时，继续领导、指导并全面有效落实越共中央、政治局、书记处及总书记同志的各项决议、指示和结论。



会议现场。图自越通社

越南祖国阵线和中央各群众团体党委需要重点提升质量，加强对祖国阵线和各群众团体干部队伍的培训与培养，打造一支真正富有热情、责任心强、全心全意投入工作的干部队伍，不断创新思维、勇于创造，具备坚定本领，敢想、敢做、敢于担当，勇于迎难而上、直面困难和挑战，为国家的共同发展贡献力量。



以团结统一、责任担当和奋发向上的进取精神，陈锦秀相信，在2025年取得的成绩和成果基础上，祖国阵线和中央各群众团体党委将继续实现更加强有力的创新，活动更加高效，不断增强凝聚和团结各阶层人民的能力，持续巩固和发展民族大团结；牢牢维护党、政府与人民群众之间血肉相连的密切关系，为胜利实施越共第十四次全国代表大会决议作出重要贡献，并为国家的革新与发展事业作出应有贡献。



越南祖国阵线和中央各群众团体党委书记裴氏明怀明确表示：会后，越南祖国阵线和中央各群众团体党委及各级党委、党组织将迅速把各项指示全面、认真地具体化为2026年及后续年份的工作计划与方案。越南祖国阵线和中央各群众团体党委将以最高的政治决心和最大的努力，发扬团结、创新精神，克服一切困难挑战，努力完成祖国阵线和各群众团体党部第一次（2025-2030任期）代表大会决议，为胜利实现越共十四大决议做出贡献。（完）