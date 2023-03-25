发挥世界文化和自然遗产在越南可持续发展中的价值

联合国教科文组织世界遗产主任阿索莫（Lazare Eloundou Assomo）、联合国教科文组织驻越南首席代表克里斯蒂安·曼哈特（Christian Manhart）等代表出席。与会代表对越南世界文化和自然遗产价值弘扬和保护工作进行全面评估，并强调了遗产对地方经济社会发展乃至国家可持续发展战略所作出的贡献。河内市人民委员会副主席何明海表示，河内升龙皇城城区被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》后，越南政府、河内市人民委员会和有关部委、行业注重该遗产的保护改造工作，发挥其历史、文化、建筑、美术等价值。世界遗产升龙皇城已成为众多国内外游客具有吸引力的目的地。研讨会上，各处遗产管理委员会代表提到了遗产保护和管理过程中所面临的困难、障碍和解决方案，其中包括保护与发展之间的平衡、气候变化背景下的保护工作、 在数字环境中推广遗产等挑战。联合国教科文组织世界遗产主任阿索莫（Lazare Eloundou Assomo）回答了代表们提出的一些问题，提供了专业知识、程序、困难解决流程等咨询，并分享了一些国际经验。与会代表建议，应继续完善遗产管理工作中的法律基础；加大对遗产管理工作宣传力度，进一步提高社区的认识和作用，及其的参与度；加强环境保护工作，促进资源可持续利用和旅游业可持续发展。同时，促进保护和提升遗产价值的国际合作；加强人力资源培训，将信息技术和数字化转型应用于遗产价值弘扬和保护工作。（完）