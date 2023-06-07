发展特色美食 ​推动旅游业发展

美食旅游是旅游的一种类型，是以“美食”作为吸引物的享受过程。旅游美食是在旅游过程中品尝到的美味食品，可以是在旅游途中携带体积小、轻便、新颖的旅游小食品，亦可是享用到的风味大餐。

美食旅游是推动地方和国家经济发展，为提升农业、食品生产加工的价值链，同时保护和向世界推广国家文化的大好机会。

近年来，越南数千年形成的饮食文化遗产已征服许多赴越南参观旅游的外国游客。越南河粉、烤肉米线、夹心面包和春卷等越南数十个著名菜肴已获各国际组织、美食杂志和国际媒体推荐和推崇。

越南美食不仅丰富多样、和谐、讲究、易品尝，而还含有较高艺术性，体现加工环节中的精巧、讲究和人文性。其充分表明，越南拥有足够的条件和优势，通过美食来可持续发展国家旅游品牌。

越南美食——好吃、好看又健康

对于热爱旅行的人来说，发现每个旅游目的地的美食是必不可少的。越南多样化、丰富、有吸引力和独特的饮食文化越来越为国际友人所熟知，这在一定程度上归功于旅游业的发展。推广典型的饮食特色也是吸引国际游客和提高越南旅游业竞争力的一种方式。

现在，不仅是越南河粉、春卷，还有许多其他美味的越南美食吸引了世界各地美食专家的“蓝眼”。越南菜以其具有典型的菜式，浓郁、美味、低脂、和谐、有益健康等特色留住了国际游客的脚步。

越南菜在世界美食地图上的“分数”

2022 年底，越南超越了中国、马来西亚、新加坡、韩国、泰国等区域其他国家，被世界烹饪大奖评为“2022年亚洲最佳烹饪目的地”。这一奖项是对美食烹饪行业卓越成就的充分认可，也是世界旅游大奖系统中的奖项之一。

不仅如此，近期，许多世界著名的美食杂志和网站都专门发表赞美越南的美食以及前来享受美食的文章。

最近，在 2023 年 1 月下旬，美国权威旅游杂志《悦旅》（Travel Leisure）将越南列为2023年亚洲领先的美食目的地，尤其是美食街。《悦旅》还推荐游客在越南探索美食的最佳地点，包括河内、岘港和胡志明市等地方，以及不可错过越南河粉、越式夹肉面包、粉卷等美味菜肴。

加拿大著名的《旅行杂志》（The Travel）最近也公布了世界十大美食国家排名，其中，越南以独特的美食并获国际友人特别喜爱的美食在读者评选名单中排名第五。该杂志表示，在越南期间除了河粉之外，游客还可以品尝春卷、炒饭和碎米饭等特色菜肴。

另外，澳大利亚美食旅行家（Traveler）网站上将越南粉卷评为2023年必吃的十道诱人美食之一。该网站描述了如何用米粉制作卷粉，首先将米浆薄薄地涂在一块布上，然后在一大锅水里蒸成粉片，卷上肉末和木耳或其他馅料，蘸上鱼露，配上香脆的炸葱，真好吃。

据全球美食地图网（Taste Atlas）的最新调查结果显示，越南在24个亚洲最佳美食国家的排名中位居第六。该网站还提出了越南5种最典型的菜肴，包括面包、河粉、春卷、肉团、红烧牛肉和顺化牛肉面。此前，2022年12月，TasteAtlas宣布，越南在全球最佳美食榜单中名列第20位。

作为越南较为普遍的街道菜肴，河粉（phở）和面包（bánh mỳ）已列入《牛津英语词典》。其让广大越南人较为骄傲，有助于向世界推广越南文化，尤其是越南美食。

许多国家元首在访问越南时已选择美食作为探索越南和访问越南之行的亮点。美国前总统奥巴马于2016年访问越南时已经品尝烤肉米线。加拿大总理贾斯廷·特鲁多2017年访问越南胡志明市时已品尝街头咖啡。澳大利亚前总理马尔科姆·特恩布尔于2017年赴越南出席亚太经合组织领导人会议时已品尝岘港街头面包等。其表明美食文化式结晶成越南文化特色的最生动和丰富的特征。越来越多越南菜肴在世界闻名遐迩并成为打造和行程越南品牌的有效工具。

越南文化体育与旅游部旅游总局局长阮重庆认为，越南美食在“世界美食地图”上站稳脚跟，其中，包括许多美味佳肴留住国际游客的脚步。这是吸引游客，尤其是国际游客的巨大潜力。

河粉——越南美食大使

据越南旅游总局介绍，越南美食被认为是民族文化的精髓，获得了国际友人的赞赏和高度评价，并非偶然。那是因为越南美食用料丰富，加工精细。每个地区都有自己独特的风味，吃一次会让你永远记住它的美味。

越南饮食文化丰富、多样、精致，因此越南菜受到国际食客的高度赞赏也就不足为奇了。其中，河粉被认为是“越南美食大使”，为向国际友人推广越南文化做出贡献。

据旅游总局，全球美食地图网认定，河粉是越南传统美食，是国民菜、街头美食，体现越南生活方式。

此前，2018年，美国有线电视新闻网将越南河粉列入 “世界30种最佳菜肴名单”。美国商业和娱乐新闻网站曾列出“世界上 40 道我们一生应该尝试一次的美味佳肴”，其中包括越南河粉。

12月12日，在越南、英国、美国、加拿大、以色列和奥地利等世界上20个国家的谷歌主页出现了越南河粉谷歌涂鸦（Google Doodle）。

谷歌代表透露, 河粉是越南人较为特色的一道菜肴。越南人在一天早上、中午和晚上都能吃河粉。这道菜肴较为简单但汇聚了越南美食的特征，颇受国际友人喜爱。河粉就是越南美食的代表之一。

在国内，自从2017年开始，每年12月12日正式被选为越南河粉日，旨在弘扬越南河粉的传统价值。从此以后，“越南河粉日”系列活动成为年度文化美食活动；是一项重要的饮食文化推广活动，为提高越南美食水平和向世界传播越南传统河粉做出贡献。

夹心面包——越南人引以为傲的特色街头小吃

夹心面包早就成为了越南人民再熟悉不过的街头小吃。越南人随时随地都可以吃面包。越式夹肉面包因种类丰富，馅料因地而异、因时而变，既满足不同食客的口味需求，又让食客天天吃而不腻。

越南旅游协会主席阮友寿说，“说起面包要追溯到法国，那就是面包的摇篮。但是进入越南之后，已经逐渐被越南化。根据越南人的饮食习惯而不断得到改良”。

越南面包的历史可以追溯到越南被法国殖民的130年前。在此期间，法国人喜欢吃自己的食物。因此，他们带来了诸如小麦之类的东西来制作面包、奶酪、咖啡等产品。越南厨师学法国人制作面包，改进做法，加上了越南特有的食物，使其更加符合越南食客的口味和经济条件。到二十世纪50年代中期，越南夹肉面包开始流行于平民。从西贡，夹肉面包逐步进入越南全国，处处都有，而面包的风味也因地而异。

目前，越南面包已成为一道名菜，在国内外杂志上被多次提及，证明其在世界烹饪版图上的地位和影响力。值得一提的是，美国著名的旅行网站CNN Travel将面包视为越南成功出口到世界各地的另一款街头美食。

今年4月份，美国有线电视新闻网（CNN）推出2023年世界最好吃的24类夹心面包榜单，其中越南面包入选。

CNN称，在越南，各街道两边不难看见面包及各种食物。面包不仅是越南人热爱的食品，还得到众多国外游客的青睐。

CNN还表示，越南的面包有多种馅料，通常含有面包酱、火腿、酸菜、香菜和浓汁等。不同地区的人热爱不同的馅料。美国新闻网还称，“越南面包的馅料脆而鲜绝最好吃”。

入选榜单的标志是：著名的夹心面包，得到众人的青睐，香脆而独特，得到当地人民的广泛热爱。

为了向广大面包爱好者、在越南外国游客推介越南面包的独特，第一届越南面包节于3月30日至2月4日在胡志明市举行，吸引国内外各家酒店、餐馆、面包店、面包供应商和企业参加，共设120个展位。胡志明市旅游协会主席阮氏庆表示，越南面包与文化涵化过程密切相关和成为越南饮食文化的重要元素，并获得了国际友人的认可。组委会透露，在4天内，前来参观购物的人数达10万人次，超出组委会5万人次的预期。许多展位面包已售罄。

2023年5月，一家名为“世界美食地图”的网站Taste Atlas公布了亚洲100种最著名的美食，其中包括越南的面包和河粉。

该网站描述说：“越南面包是一种最著名的美食，其中有肉和拌猪肝酱，这是具有法国饮食文化元素的成分，而香菜、辣椒和泡菜则体现了越南人的口味。”

此前，4月22日，英国广播公司也把越南面包列为世界上最好吃的24种面包之一，并描述说：“越南面包的馅料是猪肉、肉团、腌制和切片的胡萝卜、香菜。越南面包香脆，新鲜，非常好吃。”

将美食打造成为国家品牌

越南饮食文化协会（VCCA）正在努力实施《2022-2024年将越南饮食文化建设和发展成为国家品牌》提案（以下简称《提案》）。越南饮食文化协会将其视为推动国家饮食文化可持续发展、通过饮食将越南品牌推向世界的必行之举。

越南饮食文化协会表示，《提案》将使不同群体在三大领域上受益。

首先是营养科学，受众是人民、包括消费者和菜肴使用者。该提案有助于提供有关食材原料来源、搭配不同地方特色食材和调料的烹饪方法的实际信息，从而提升各种菜肴营养价值并向人民和企业普及营养知识等。

其二是饮食经济，受众为从事食材原料和食品供应、食品烹饪和旅游发展的企业、地方和生产商，从而为推动食品经营企业和食材供应链发展，提高产品质量、文化价值，促进饮食产品多元化和质量提升注入驱动力。

其三为饮食文化，力争向国内人民和国际社会推广介绍越南各地特色菜肴，为通过各地饮食文化推广旅游形象做出贡献。

《提案》分为三个阶段。具体，2022年收集越南300道经典菜肴相关数据并精选出100道特色菜肴活动。

其后，2023年，越南饮食文化协会将继续收集1000道菜肴的相关数据并建成越南饮食综合数据库。与此同时，选出最具特色和代表性的各地菜肴，从而建设创业经济模式，为提高越南饮食在世界地图上的地位奠定基础。同时，协会也利用提案价值根据各地方特色或传统文化主题创建越南菜单，为外交工作、文化交流和旅游推广提供服务。

到2024年，协会将对越南饮食数据库进行数字化转型并将其转为越南饮食地图，力争建立引入3D虚拟现实技术的越南美食博物馆和实际美食博物馆，为国内外游客提供服务以及将越南饮食打造成为国家品牌等。

在越南，饮食文化是最生动、最丰富的特征之一，凝结成越南文化特色。越南饮食文化的独特性体现在菜品烹饪、摆盘和品尝过程中使用取自大自然的食材，香料搭配中的讲究，传统与现代的结合、东西方风格和哲理的互补融合。

可以说，美食旅游是具有典型性、独特性的产品之一，其反映国家和当地社区的文化特色，给游客留下深刻的印象和难忘的体验。因此，做好美食旅游宣传推广工作将对推广越南旅游品牌乃至国家品牌做出重要贡献。（完）